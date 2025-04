L’Udc vibonese a valanga sull’amministrazione Romeo: «Pensano a un’area per i cani mentre il Parco urbano è nel degrado»

A scagliarsi contro l’amministrazione Romeo è ancora una volta l’Udc provinciale che questa volta ha posto al centro le condizioni in cui si trova il Parco urbano ed anche altre aree della città, polemizzando sull’annuncio da parte degli assessori Monteleone e Miceli che hanno annunciato la costruzione di un’area dedicata ai cani proprio nel parco sito nel quartiere di Moderata Durant. A mettere in evidenza tutti questi aspetti, il vice segretario provinciale Francesco Belsito: «Ho letto qualche giorno fa sulla stampa le dichiarazioni degli assessori titolari delle deleghe lavori pubblici e ambiente, che hanno ritenuto di diffondere una nota stampa per annunciare la pubblicazione di una delibera di giunta diretta a costituire al parco urbano un’area dedicata ai cani e poiché mi sono recato recentemente presso tale parco, ho maturato una riflessione in ordine alla qualità della classe politica ed amministrativa che governa la nostra città».

Belsito, ha incalzato: «Fermo restando la pessima abitudine di annunciare le cose prima di realizzarle (prevedere qualcosa su carta è cosa ben diversa dall’averla concretizzata) appare però incomprensibile come sia possibile che due assessori con deleghe fondamentali per il governo della città possano concentrare la loro attenzione su un’area da dedicare ai cani al parco urbano quando lo stato complessivo in cui versa tale parco è caratterizzato dal degrado generale che non consente al comune cittadino di godere appieno di un polmone verde della città».

Poi un accento su altre zone del territorio comunale: «E non solo il parco urbano ma tutte le aree verdi della città si presentano in preda al degrado: Villa Gagliardi, Villa Comunale, Parco delle rimembranze. Inoltre la città appare sporca e poco curata nel centro e nella periferia avendo questa amministrazione vanificato il buon risultato amministrativo ottenuto dall’ex assessore Vincenzo Bruni. A ciò si aggiunga – continua – che un bene primario come l’acqua si presenta dai rubinetti marrone ed in alcune zone è addirittura assente e che una struttura fondamentale per la coesione sociale come il teatro è ancora chiusa e compromessa sotto ogni profilo anche igienico-sanitario».

In chiosa il vice segretario ha sottolineato che: «Nonostante ciò la classe politica ed amministrativa del Comune è impegnata sull’area da destinarsi ai cani ed esulta per il solo fatto di averla programmata ma non realizzata. É proprio questo il punto debole dell’attuale amministrazione che nonostante i proclami della campagna elettorale vocati alla ”Vibo vera” non è riuscita ad imprimere un cambio di marcia ed il Sindaco sembra in balia dei suoi assessori e dei gruppi consiliari che, per come avvenuto con la costituzione del nuovo gruppo in consiglio comunale, sono concentrati nei riguardi di una politica di piccolo cabotaggio che mette in secondo piano i problemi veri della città».