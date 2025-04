Vibo, Forza Italia Giovani: «Amministrazione Romeo ripiegata sui problemi politici mentre la città aspetta»

«I giovani di Vibo Valentia sono totalmente esclusi dalla visione dell’amministrazione. Non ci sono iniziative, progetti o opportunità per coinvolgerci attivamente. L’unico dibattito in corso riguarda la formazione di nuovi gruppi consiliari e continue polemiche interne, mentre i veri problemi della città vengono lasciati da parte». È quanto afferma il coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani, che muove critiche di immobilismo alla giunta Romeo, accusata di essere ripiegata sui problemi politici piuttosto che mettere a fuoco le reali esigenze della città.

«Vibo Valentia sta vivendo un momento critico – si legge in una nota -. All’interno del Consiglio comunale, la spaccatura della maggioranza stessa è ormai evidente e la città assiste impotente a uno spettacolo che nulla ha a che fare con il bene comune. La recente crisi politica, con le dimissioni e i nuovi assetti consiliari, ha messo in luce una grave instabilità e il continuo scontro interno che rischia di paralizzare l’amministrazione. Come Forza Italia Giovani, non possiamo più restare in silenzio di fronte a questo immobilismo. È passato quasi un anno da quando il Sindaco Romeo aveva promesso un cambiamento significativo per la nostra città. Ma finora, di quel programma politico, non abbiamo visto nulla di concreto. Vibo continua a restare bloccata in una fase di incertezze».

Da qui la critica per il mancato coinvolgimento dei giovani nelle dinamiche cittadine: «Come giovani, chiediamo di essere finalmente ascoltati e coinvolti in un processo di cambiamento reale, che ci permetta di costruire il nostro futuro qui, senza dover cercare altrove le opportunità che ci spettano. Cosa aspetta il Sindaco Romeo a far partire davvero la macchina amministrativa? È tempo di smettere di additare la vecchia amministrazione come alibi. Ora è lui al governo della città, ed è sua la responsabilità di agire concretamente. Vibo Valentia ha bisogno di un’amministrazione che si concentri finalmente sulle vere priorità: sanità, infrastrutture, gestione dei fondi Pnrr, e soprattutto l’inclusione dei giovani in politiche concrete che diano loro futuro e opportunità».

E ancora: «La città merita di più che un continuo gioco di poltrone e scontri tra fazioni. È urgente che l’amministrazione apra un confronto serio con tutte le forze politiche, le associazioni e la cittadinanza, per dare una visione chiara e condivisa sul futuro della nostra comunità».

Poi la chiosa finale: «È ora di passare dalle parole ai fatti. Forza Italia Giovani è pronta a fare la sua parte, ma serve una guida forte, trasparente e responsabile, che metta davvero al centro gli interessi di Vibo Valentia e dei suoi cittadini. Chiediamo che si faccia un passo decisivo, per riportare stabilità e futuro nella nostra città, e per dare finalmente ai giovani le opportunità che meritano».