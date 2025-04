Spadola unico comune vibonese al voto: è corsa a due tra l’ex sindaco Piromalli e il suo ex vice Rosso

Domani scade il termine ultimo per la presentazione delle liste. Un confronto non solo politico ma anche personale in considerazione dell’epilogo della precedente amministrazione caduta dopo le dimissioni di sei consiglieri

Si preannuncia combattuta la corsa alle urne nel comune di Spadola, unico centro del Vibonese chiamato al voto nella tornata elettorale del 25 e 26 maggio. Due le liste in campo, entrambe guidate da figure già protagoniste della scena amministrativa locale: Insieme per Spadola, con candidato a sindaco l’ex primo cittadino Cosimo Damiano Piromalli, e Prima Spadola, che propone come guida l’ex vicesindaco Antonio Maria Rosso. Il confronto si svolge in un clima ancora segnato dalle tensioni politiche che, lo scorso ottobre, portarono alla caduta dell’amministrazione Piromalli a seguito delle dimissioni di sei consiglieri. A sferrare il colpo furono tre componenti della maggioranza, tra cui proprio il vicesindaco Rosso con Vitantonio Tassone e Rocco Tassone – e tre dell’opposizione – Maurizio Marchese, Nicola Zaffino e Giovanni Ionadi. Un epilogo che ha acuito la frattura politica e personale.

Le proposte di “Insieme per Spadola”

La lista guidata da Piromalli si presenta con una squadra rinnovata, composta da candidati attivi nell’associazionismo, nel sociale e nella promozione del territorio. L’obiettivo dichiarato è costruire una proposta amministrativa incentrata sull’ascolto, sulla trasparenza e su un forte senso di responsabilità civica. Lo slogan scelto è “Con la gente, per la gente”, a sottolineare un approccio inclusivo e partecipativo. Il programma propone un vasto piano per il rilancio infrastrutturale e sociale del comune: in primo piano il riammodernamento della rete idrica e la prevenzione del rischio idrogeologico, in linea con le indicazioni del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino. Prevista anche la revisione del Piano strutturale comunale, con la possibilità di riconvertire zone agricole in aree edificabili, tenendo conto del nuovo Pai. Accanto a questi interventi, un’attenzione particolare viene data allo sviluppo turistico e culturale con laboratori, festival, ospitalità diffusa e promozione dell’identità locale. In programma anche iniziative per il contenimento della spesa pubblica, il potenziamento delle infrastrutture rurali, la videosorveglianza e la realizzazione della “Cittadella scolastica”. Ma Insieme per Spadola rivendica anche un altro punto di forza: l’esperienza. Piromalli e i suoi sottolineano i legami costruiti negli anni con enti, istituzioni e figure chiave dell’amministrazione pubblica, relazioni che – secondo il gruppo – potranno rivelarsi decisive per attrarre finanziamenti e realizzare progetti di sviluppo. «Vogliamo costruire una Spadola più vivibile, coesa, a misura di tutti», si legge in una nota del gruppo, che ribadisce come la famiglia sia per loro «il nucleo fondante della società», da proteggere e valorizzare.

Le proposte di “Prima Spadola”

L’ex vicesindaco Antonio Maria Rosso si presenta con una proposta centrata sull’innovazione, la sostenibilità e il rilancio economico. Il programma di Prima Spadola punta in primis alla modernizzazione della rete idrica, all’introduzione di un impianto di compostaggio e alla transizione verso il modello “Rifiuti Zero”. Importante anche la digitalizzazione della pubblica amministrazione, pensata per rendere i servizi più accessibili ed efficienti. Tra le priorità figurano anche il recupero del centro storico, la riqualificazione delle infrastrutture urbane e strategie mirate contro lo spopolamento, attraverso il sostegno all’imprenditoria, il turismo esperienziale ed enogastronomico e le sinergie pubblico-private. Completano il quadro misure rivolte a scuola, sport, politiche giovanili e sociali. Novità proposta: la creazione di un “Sindacato dei Comuni delle Serre” per affrontare in rete le sfide comuni dell’area montana.

Le liste in campo

Insieme per Spadola – Candidato a sindaco: Cosimo Damiano Piromalli

Candidati al consiglio:

Raffaele Barba

Francesco Filardo

Bruno Gallè

Bruno Gallè (Corsaro)

Gessica Garcea

Brunella Rosi

Francesco Tucci

Maria Grazia Vavalà

Angelo Versace

Antonio Zaffino

Prima Spadola – Candidato a sindaco: Antonio Maria Rosso

Candidati al consiglio:

Bruno Domenico Arena

Giuseppe Capone

Francesco Cozzetto

Domenico Lacaria

Maurizio Marchese

Filippo Tassone

Rocco Tassone

Vitantonio Tassone

Michele Tucci

Sara Vavalà