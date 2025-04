Giuseppe Russo torna in Consiglio e aderisce al gruppo Cuore Vibonese: «Scusate il ritardo, colpa di chi era attaccato alla poltrona»

Giuseppe Russo si appresta a tornare in Consiglio comunale e, in vista della convocazione di mercoledì 30 aprile, annuncia la sua adesione al gruppo consiliare Cuore Vibonese. Lo fa non rinunciando ad alimentare ancora lo scontro a distanza con Claudia Gioia, che ha dovuto lasciare lo scranno per fargli spazio dopo la sentenza del Tar che ha decretato la legittimità dell’elezione di Russo ai danni della stessa Gioia. Al termine di una battaglia legale, infatti, avviata all’indomani delle elezioni avvenute nel giugno 2024, i giudici hanno accertato che Russo aveva ottenuto 16 voti e non 6 come inizialmente prospettato. Uno scarto di 10 preferenze che lo avevano fatto risultare erroneamente secondo nella compagine di Vibo Unica, la lista con la quale si è candidato.

«Torno in Consiglio comunale – si legge nella nota stampa – seppur con lieve ritardo, dovuto, come noto, all’attaccamento alla poltrona di chi mi ha preceduto pur non avendo ricevuto il necessario consenso popolare. Il prossimo mercoledì tornerò con gioia e determinazione a rappresentare i vibonesi nell’assise di Palazzo Luigi Razza. E lo farò a testa alta, grazie ad una sentenza del Tar di Catanzaro che sancisce che l’eletto della lista “Vibo Unica” del giugno del 2024 sono unicamente io. Una lista che, però, rappresenta il passato e che come è stata dimenticata (unitamente al suo leader) da molti elettori e sostenitori, sarà dimenticata anche nel Consiglio comunale».

Russo, dunque, spiega che non ha nessuna intenzione di «aderire al monogruppo “Vibo Unica”», «Postazione – aggiunge – che sarebbe assai conveniente, in quanto consentirebbe una mia presenza in tutte le Commissioni consiliari, con relativo riflesso economico in termini di gettone di presenza. Ma non mi ci riconosco e non mi rappresenta più, date le delusioni umane e politiche che ho vissuto in questi ultimi mesi. Aderirò, invece, al gruppo consiliare “Cuore Vibonese” di cui fanno già parte gli amici Peppe Cutrullà e Danilo Tucci; gruppo ispirato dall’amico On. Vito Pitaro, che è anche responsabile regionale Enti Locali di Noi Moderati, partito del quale prenderò la tessera e per il quale darò il mio fattivo contributo».

E ancora: «L’On. Pitaro, anzi, Vito come tutti noi lo chiamiamo, è un punto di riferimento presente e valido per il nostro territorio. La sua attività di costante e capillare radicamento territoriale che porta avanti con spirito di gruppo è meritoria e convincente, tendente a valorizzare i giovani e le competenze vibonesi. In Consiglio comunale sarò, quindi, come i miei nuovi compagni di gruppo, saldamente dove mi hanno collocato i miei elettori: all’opposizione dell’Amministrazione guidata da Enzo Romeo».

Ed è proprio a questa che Russo riserva la chiosa finale: «Un’Amministrazione che in meno di un anno ha già deluso la città e fa acqua da tutte le parti, quando di acqua in molte zone di Vibo non ce n’è proprio traccia. Sarò, quindi, un valido pungolo, cercando sempre di dare le migliori risposte ai cittadini vibonesi».