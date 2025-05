Bus gira a vuoto a Vibo, Katia Franzè: «Amministrazione inerte, Fdi in campo per diffondere gli orari delle corse»

Tema caldo quello degli autobus cittadini che da anni girano per le strade di Vibo Valentia praticamente a vuoto e senza alcuna tabella oraria fissa, un disservizio sul quale si è espresso anche il sindaco Enzo Romeo che lo ha definito «uno spreco assurdo». A tal proposito è intervenuta anche l’ex consigliera comunale Katia Franzè che in una nota, rivolta alla compagine amministrativa ha sottolineato: «Sono passati più di tre mesi dall’ultimo annuncio da parte dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia con il quale la stessa dichiarava l’imminente adeguamento alla normativa vigente verso una mobilità sempre più sostenibile, annuncio rimasto solo su carta e a cui non ha fatto seguito alcuna iniziativa concreta. Il trasporto urbano è un servizio essenziale che, purtroppo, ad oggi è assolutamente inesistente. Se è vero che la burocrazia a volte può rallentare l’attività amministrativa in questo caso la stessa non può essere invocata dall’attuale amministrazione come giustificazione dell’assoluta immobilità dimostrata sulla questione mobilità urbana, la cui inefficienza e inadeguatezza contribuisce sensibilmente a rallentare la crescita e l’evoluzione del nostro territorio».

Franzè ha poi accennato all’amministrazione precedente, che «nonostante le criticità determinate dalla pandemia, dalle condizioni economiche dell’Ente che si trovava in stato di dissesto e dalla carenza di personale ha svolto gran parte del lavoro con la riorganizzazione del settore trasporti urbani e la previsione e installazione delle pensiline delle fermate sia a Vibo Valentia che a Vibo Marina. Inoltre sono state attivate tutta una serie di interlocuzioni con la Regione Calabria e la società Ferrovie della Calabria che hanno portato alla consegna delle paline e soprattutto alla fornitura di 5 nuovi bus elettrici in sostituzione di quelli oramai vetusti e quasi inutilizzabili in dotazione al Comune».

Nel descrivere la situazione attuale l’ex consigliera ha aggiunto: «L’inerzia dell’attuale amministrazione è dimostrata plasticamente dalla circostanza che vede le altre paline consegnate durante il loro mandato, ferme nei depositi delle Ferrovie della Calabria a prendere polvere e dalla mancata affissione degli orari delle corse degli autobus. Eppure basterebbe ascoltare le richieste dei cittadini che lamentano la mancata indicazione degli orari e, in alcune zone della città, dei punti di fermata, con la logica e inevitabile conseguenza che gli autobus circolano completamente vuoti perdendo di fatto ogni utilità».

Poi l’iniziativa di cui Katia Franzè è promotrice: «Nelle more della realizzazione di pannelli esplicativi, di itinerari, di locandine e di tutto quanto necessario, risulta prioritario avviare il servizio e per farlo basta veramente poco ovvero l’indicazione degli orari delle corse effettuate. In tal senso – continua – si è attivato il direttivo di Fratelli d’Italia che ha avviato una campagna di diffusione degli orari delle corse, per come indicati dalla società di trasporti locale, consegnandoli agli esercizi commerciali posti in prossimità delle fermate così che i cittadini possano facilmente consultarli. Si tratta solo di un primo passo cui farà seguito una maggiore e diffusa distribuzione degli orari anche negli esercizi commerciali dove ancora non sono stati consegnati. Se è vero che la città ha bisogno di cultura per evolvere è altrettanto vero che la stessa senza i servizi essenziali necessari a garantire una sana e piena vivibilità del territorio rischia di arretrare sempre di più».

In chiosa, un monito rivolto all’esecutivo Romeo: «Sarebbe opportuno cominciare a tradurre in fatti concreti le belle promesse fatte in campagna elettorale e rimettere il bene della città e dei suoi abitanti al centro dell’agenda politica evitando di perdere tempo ed energie dietro beghe e questioni politiche interne alla maggioranza che poco interessano al cittadino».