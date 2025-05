La denuncia di 18 sindaci sullo stato della sanità, Giordano respinge le critiche di Romeo: «Manca la mia firma? Io mai coinvolto»

Ieri la presentazione, ad opera del sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, del rapporto sullo stato della sanità provinciale, analisi dettagliata sulle criticità del sistema. Nel corso dell’incontro l’attuale inquilino di palazzo Luigi Razza non ha mancato di lamentare la mancata firma del documento da parte del primo cittadino di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, attuale presidente della Conferenza dei sindaci. Oggi, a stretto giro di posta, giunge il “chiarimento” da Palazzo dei Normanni.

«In relazione al documento “denuncia’“ sulla sanità Vibonese condiviso dal sindaco Romeo e da altri 17 colleghi sindaci, senza alcuna vena polemica, ma soltanto per precisare la mia posizione – scrive Giordano – comunico che la Presidenza della Conferenza dei Sindaci non è stata mai coinvolta, né nella redazione del documento e men che meno è stata mai richiesta di condividerla prima che venisse diffusa. Pertanto alcune affermazioni specificamente rivolte alla mia persona “non è nemmeno tra i firmatari del documento”, corrispondono a verità ma perché non ho mai avuto conoscenza del suo contenuto e quindi non avrei mai potuto condividerlo o firmarlo. Solo ieri pomeriggio – prosegue il sindaco di Mileto – alla pec del Comune è pervenuto questo documento di analisi della situazione sanitaria del Vibonese, con una pec di accompagnamento del sindaco di Vibo Valentia Romeo, che mi invita a diffonderlo tra gli altri colleghi facenti parte della Conferenza, cosa che ho immediatamente fatto stamani. Nel mentre proprio sugli stessi argomenti ieri in mattinata, non avendo alcuna conoscenza di questa iniziativa per quanto sopra, mi ero recato autonomamente presso la segreteria della Commissione Straordinaria, con la richiesta di una loro partecipazione ad una prossima riunione del Comitato Ristretto, proprio al fine di attingere notizie più certe rispetto all’attuale situazione sanitaria e sulla programmazione sanitaria del Vibonese, al fine di convocare una Conferenza dei Sindaci sull’argomento».

A seguire Giordano si dice poi certo che in questa riunione il documento, «trattando di problematiche che stanno a cuore a tutti, verrà senz’altro portato alla discussione dell’OdG affinché tutti i sindaci ne possano prendere cognizione e ognuno apportare un contributo a questa analisi, insieme ad offrire altre proposte o valutazioni sulla questione sanitaria e sul documento stesso. Leggeremo con attenzione il documento ed esprimeremo quindi la nostra posizione in proposito – rassicura – sempre nella direzione di sensibilizzare gli Organi preposti a dare risoluzione ai problemi sanitari che oggi alla luce degli ultimi episodi si evidenziano in tutta la loro drammaticità». Il sindaco di Mileto conclude il suo intervento non mancando di porgere la solidarietà di tutta la Conferenza dei Sindaci «al marito e alla famiglia della giovane Piserà, nella speranza che presto vengano chiarite le varie dinamiche e responsabilità di questo tragico evento».