Vibo, i 5 consiglieri ribelli avvertono: «Quadro politico stantio, chi governa fa la figura dello sprovveduto»

È un intervento a metà strada tra una rivendicazione delle proprie scelte politiche e un avvertimento ai naviganti quello che Alessandra Grimaldi, capogruppo in Consiglio comunale dei Democratici e Riformisti, affida a una nota diffusa oggi. Precisazioni che giungono all’indomani della sua espulsione dal Partito democratico insieme agli altri componenti del gruppo Marcella Mellea e Dina Satriani (mentre Nicola Staropoli non aveva rinnovato l’iscrizione al partito e dunque non c’è stato bisogno di un provvedimento formale).

«Non intendiamo entrare nel merito delle discussioni che riguardano il tesseramento del partito, questioni che poco interessano ai cittadini – scrive Grimaldi -. Ostinarsi, però, a non comprendere che la federazione tra noi, democratici e riformisti, e Nico Console (Misto, ndr) è frutto del progetto messo in campo da Enzo Mirabello, uomo indiscutibilmente appartenente all’area moderata del centrosinistra, vuol dire che si cerca di eludere una realtà sconosciuta solo agli sprovveduti che non conoscono le dinamiche politiche attuali della città, che pure dovrebbero governare».

Nessun accenno, invece, al consigliere regionale dem Ernesto Alecci, di cui l’imprenditore Enzo Mirabello è considerato una propaggine politica nel Vibonese.

«Con il consigliere Nico Console, in questi mesi – continua Grimaldi – abbiamo condiviso la necessità d’imprimere le dovute riflessioni su un quadro politico ed amministrativo stantio e non totalmente al passo, ormai, con le esigenze della città e dei cittadini. La sintesi del progetto politico messo in atto – conclude – è, pertanto, rinvenibile esclusivamente nella figura del nostro amico Enzo Mirabello, attualmente leader di questa nuova squadra di cinque consiglieri e, indiscutibilmente, uomo organico al Pd in tutte le sue articolazioni».