Comune di Joppolo, il sindaco Dato replica al consigliere Ventrice: «Bilancio solido. Ecco cosa abbiamo realizzato»

Il sindaco Giuseppe Dato, con una nota stampa, replica al consigliere Ventrice che, nei giorni scorsi, aveva puntato il dito contro l’amministrazione e i mancati interventi sul territorio. L’intervento del primo cittadino si è concentrato in primis sul rendiconto «dell’esercizio finanziario 2024, che corrisponde al nostro secondo anno di gestione post dichiarazione di dissesto finanziario».

«Si tratta – spiega il sindaco – di un provvedimento che consolida il buon andamento dei conti dell’Ente e che ne certifica la gestione virtuosa che ha consentito, anche quest’anno, di avere un risultato di amministrazione in netto miglioramento rispetto agli esercizi precedenti per come qui di seguito specificato:

anno 2021 – 6.850.711,82

anno 2022 – 4.158.395,30

anno 2023 – 3.941.992,24

anno 2024 – 3.725.650,51

Tra i principali contenuti del Rendiconto di gestione:

l’andamento complessivo più che positivo delle entrate, in linea con i contenuti nel Previsionale, con un importante risultato oltre le previsioni per quanto riguarda la parte tributaria;

la gestione oculata della parte di spesa corrente, con un uso razionale ed efficiente, secondo i principi di economicità ed efficacia, delle risorse, ha consentito di far fronte a tutti i bisogni della collettività, garantendo un risparmio in termini monetari, senza però pregiudicare in qualche modo la qualità dei servizi e delle prestazioni fornite alla collettività;

il consolidamento della capacità programmatoria del Comune, finalizzata al raggiungimento dei principali obiettivi del mandato amministrativo. Una politica di bilancio improntata su rigore e pragmatismo;

l'avvio del turn over avviato nel 2024 con l'ottenimento da parte della Cosfel dell'autorizzazione all'assunzione di personale dipendente per il settore tecnico, finanziario e valorizzazione interna per il settore amministrativo».

I risultati dell’amministrazione targata Dato

Questi gli obiettivi raggiunti:

« Abbiamo conseguito un risultato di gestione di competenza pari ad euro 382.584,02 rispetto ad euro 149.384,23 del 2023, euro 97.392,46 del 2022 con un miglioramento pari ad euro 233.199,79.

Abbiamo conseguito un risultato di amministrazione positivo per un importo di euro 366.957,63 con un miglioramento di euro 609.158,93 rispetto al 2023 che segnava un risultato negativo di euro -242.201,30.

Abbiamo dovuto accantonare un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 814.450,94 in aumento rispetto al dato del 2023 che era di euro 571.269,47 dato scaturente dall'eccessiva morosità contributiva.

un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 814.450,94 in aumento rispetto al dato del 2023 che era di euro 571.269,47 dato scaturente dall’eccessiva morosità contributiva. Abbiamo accantonato prudenzialmente al Fondo Contenzioso la somma di euro 83.030,45».

«Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali – fa risaltare l’amministratore – emerge che stiamo aumentando l’incidenza degli accertamenti rispetto alle previsioni assestate.

In merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dall’anno 2017 all’anno 2021, l’Ente al momento ha incassato ed effettuato versamenti per circa 400.000 eur a beneficio dell’Osl.

Abbiamo avviato una profonda azione di accertamento e controllo sul cespite "imposta di soggiorno" che sta dando, nel corso del 2025, ottimi risultati. Per quanto riguarda le spese correnti l'Ente sta effettuando una oculata spendig review».

Le criticità da superare

E ancora, «nel corso del 2025 stiamo mettendo a punto le procedure per eliminare le seguenti criticità:

Ricognizione e stesura nuovi cronoprogrammi degli investimenti al fine di procedere all’istituzione dello strumento del fondo pluriennale vincolato;

Ricognizione acquisti al fine di procedere all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili.

Stiamo velocizzando l'emissione delle liste di carico tari ed idrico nonché procedendo a dotare il settore tributi di piattaforma per la gestione ed il controllo dell'Imposta di Soggiorno;

Siamo molto soddisfatti dell’approvazione del Rendiconto 2024 che certifica i numeri della gestione dell’amministrazione che ho l’onore di guidare. I numeri – sottolinea il sindaco – ci dicono che siamo una Amministrazione che ha la capacità di gestire il presente, ma soprattutto di affrontare il futuro e le sue incognite: pur a fronte del perdurare delle incertezze su scala internazionale, il nostro Comune può contare su un bilancio con basi sempre più solide, in grado tanto di far fronte alle spese necessarie per garantire i servizi ai concittadini, quanto di continuare a investire in progetti utili per proseguire nello sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del comune, con attenzione verso tutti i settori. Riteniamo che il lavoro di squadra sia premiante, pertanto voglio sottolineare l’impegno costante e puntiglioso messo in campo da tutti i settori. Mi sembra quindi giusto oltre che doveroso ringraziare, a nome dei consiglieri di maggioranza, la segretaria comunale, i responsabili di area ed i supporti esterni per l’ottimo lavoro che ci ha consentito di portare a termine anche l’approvazione del Rendiconto 2024.

É un Rendiconto di gestione – conclude – che possiamo definire una fotografia oggettiva, che mostra nel suo complesso la corrispondenza tra il programmato e il realizzato, tra pensiero e azione, capace di uno sguardo di prospettiva lungimirante che poggia su basi concrete. Insomma, un percorso in perfetta continuità con i nostri obiettivi di risanamento dei conti, di rinascita tecnica – amministrativa del nostro comune, con atti improntati alla trasparenza ed alla legalità».