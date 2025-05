Il sindaco di Zaccanopoli smonta gli annunci sulla Sp19: «Basta inutili incontri, si proceda con i lavori attesi»

Maria Budiresi sollecita Provincia e Comune di Parghelia a fare quanto già ampiamente programmato per la messa in sicurezza della strada

«Nessuna novità è emersa dall’incontro fra il sindaco di Parghelia Antonio Landro, l’ex parlamentare Dalila Nesci e il presidente della Provincia Corrado L’Andolina», è quanto dichiara il Comune di Zaccanopoli tramite una nota a firma del sindaco Maria Budiresi e dell’amministrazione comunale. Al centro della questione la messa in sicurezza della strada provinciale 19, che collega Zaccanopoli e Parghelia.

Pur riconoscendo l’impegno del sindaco Landro e la volontà di mantenere alta l’attenzione su una problematica annosa, l’amministrazione di Zaccanopili sottolinea che «l’incontro non aggiunge sostanzialmente nulla di nuovo a quanto già detto, concordato e programmato nei precedenti incontri».

Il Comune ricorda poi che già nel maggio 2021, durante un incontro alla presenza dell’allora presidente della Provincia Salvatore Solano, della sindaca di Zaccanopoli Maria Budriesi e dello stesso Antonio Landro, era stata evidenziata la necessità di un adeguamento dei prezzi del progetto da parte del Comune di Parghelia. Tale aggiornamento è indispensabile, spiegano da Zaccanopoli, «al fine di consentire di formalizzare l’invio del relativo fascicolo alla piattaforma Rendis della Regione Calabria per la richiesta di finanziamento».

In quella sede, continua la nota, «era stato dettagliatamente definito tutto l’iter giuridico-amministrativo per sancire l’interazione, sia tecnica che istituzionale, fra la Provincia di Vibo Valentia e i comuni di Zaccanopoli e Parghelia», con l’obiettivo di realizzare gli interventi necessari a garantire una viabilità sicura sulla SP19.

«Da allora sono seguiti altri incontri» prosegue l’amministrazione comunale. Tra questi, uno più recente risale al mese di febbraio, quando il presidente Corrado L’Andolina si è recato in visita istituzionale a Zaccanopoli. In quell’occasione, la sindaca Maria Budriesi, il vicesindaco Caterina Barbieri e il consigliere Fausta Mazzeo «rimarcavano la necessità e l’urgenza di interventi mirati per risolvere, nell’immediatezza, le specifiche criticità della strada provinciale 19 in continuità con quanto già definito con il presidente Solano».

Infine, il Comune di Zaccanopoli sottolinea con chiarezza: «La strada provinciale 19 non ha più bisogno di ulteriori incontri e accordi né di reiterati proclami, ma ha bisogno di concreti interventi e opere che la rendano sicura e pienamente idonea alla viabilità»