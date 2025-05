Consiglio provinciale, rimandata la discussione sul consuntivo 2024: la maggioranza evita la buccia di banana del bilancio

Approvato invece il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per i servizi di somma urgenza inerenti agli interventi sulle strade in seguito all’emergenza maltempo

Alla fine, come previsto, il bilancio consuntivo della Provincia di Vibo Valentia non è stato discusso. Il presidente Corrado L’Andolina in apertura dei lavori dell’Assemblea che si è tenuta oggi ha comunicato che l’assenza del consigliere Carmine Mangiardi (che non ha partecipato per importanti motivi familiari, è stato spiegato) «fa sì che la seduta non possa essere considerata plenaria e perciò – ha spiegato il presidente – non è legittimata a trattare il punto all’ordine del giorno aggiuntivo, ovvero quello attinente all’approvazione del Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2024». Una “soluzione” che ha consentito di evitare imbarazzi politici e prendersi il tempo necessario per riparare il tessuto della maggioranza che oggi correva il rischio di andare sotto.

Per il resto, il Consiglio – riferisce una nota dell’Ente – ha approvato all’unanimità il riconoscimento dei debiti fuori bilancio con annesso piano finanziario di copertura, nonché quelli per i servizi di somma urgenza inerenti agli interventi sulle strade effettuati in seguito all’emergenza maltempo dei mesi scorsi.