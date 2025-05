Vibo, Sinistra Italiana rinnova il direttivo: ecco il nuovo gruppo dirigente

In una nota stampa, il segretario della Federazione di Sinistra Italiana Vibo Valentia Fortunato Petrolo annuncia l’elezione degli organismi dirigenti della Federazione avvenuta nel corso dell’ultima assemblea provinciale di Sinistra Italiana che ha eletto all’unanimità, Marcello Mattioli Presidente dell’Assemblea. Eletti anche i componenti della segreteria: Alfonso Galati, Silvio Primerano, Francesco Lico, Sabrina Comito e Maria Emanuela Conocchiella.

Sono stati altresì designati Giuseppe Ganino, responsabile area “Alto Mesima” e Franca Sicari, responsabile coordinamento donne. Presidente della Commissione di Garanzia Domenico Colloca. «Il nuovo gruppo dirigente – dichiara Petrolo – si pone come obiettivo di mettere in atto delle opportune iniziative che partono dal bisogno di rilanciare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica e nel contempo proporre delle azioni correttive sull’operato dell’attuale Giunta Regionale allo scopo di affrontare i problemi sociali, del lavoro, dell’ambiente ed in particolare delle problematiche legate alla sanità per le quali, soprattutto in questo territorio, vengono messi in discussione, ogni giorno, i diritti fondamentali della cura del malato previsti dalla Carta Costituzionale», conclude il segretario provinciale.