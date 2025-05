A Jonadi il Consiglio comunale approva il Bilancio consuntivo, il sindaco: «Premiata nostra responsabilità e serietà»

Approvato dal consiglio comunale di Jonadi il Bilancio consuntivo 2004, snodo politico-finanziario fondamentale per una corretta gestione amministrativa dell’Ente. Nel corso dell’assise dai banchi della maggioranza è stato sottolineato come dalla lettura del documento emerga che nel triennio 2022-2024 il Comune non ha contratto nuovi debiti, ma anzi sono stati restituiti debiti pregressi per un totale di 189.455,23 euro, e che con l’approvazione del rendiconto è stato raggiunto il pieno recupero del disavanzo e si è passati a una condizione di segno “più”. Tra l’altro «in un contesto complesso e segnato da continue restrizioni alle autonomie locali», a dimostrazione «che è possibile dare l’esempio, costruendo una gestione finanziaria sana, trasparente e responsabile. Questo risultato – ha rimarcato nell’occasione il sindaco Fabio Signoretta – certifica non solo la correttezza della gestione amministrativa, ma anche una visione strategica chiara e lungimirante. È un traguardo che premia la responsabilità e la serietà con cui tutte le componenti del consiglio comunale hanno lavorato in questi anni. Ringrazio l’Ufficio finanziario e tutti gli Uffici comunali, nonché l’Assessorato al Bilancio, per il lavoro svolto nella prima metà del mandato».

«Questo approccio – ha aggiunto il primo cittadino – riflette una chiara volontà di non appesantire la spesa pubblica, ma di lavorare per il benessere collettivo utilizzando strumenti di finanza pubblica sostenibile. La capacità dell’ente di intercettare risorse esterne, tramite bandi e finanziamenti, ha permesso di investire nel territorio senza generare nuovo indebitamento». A seguire il sindaco di Jonadi ha spiegato che un altro elemento di rilievo che emerge dal rendiconto consuntivo è rappresentato dal rafforzamento del patrimonio comunale, «grazie alla formale acquisizione di beni già nella disponibilità pubblica, come la scuola secondaria di secondo grado “Nicholas Green” e il campo sportivo “Costantino Borello”».

Un’azione di regolarizzazione fondamentale, «che restituisce piena titolarità all’ente e contribuisce a una più solida capacità di programmazione futura. Anche l’età giovane dell’amministrazione non ha rappresentato un limite, ma un valore aggiunto – ha spiegato – la prova che l’innovazione generazionale può andare di pari passo con il rigore amministrativo. Il senso istituzionale e il rispetto delle regole contabili sono stati il filo conduttore di un’azione che ha coinvolto, in modo trasversale, tutte le forze presenti in consiglio comunale. Questo risultato non è un punto d’arrivo ma l’inizio di una fase nuova. Finanze più solide – ha concluso il sindaco – significano più possibilità per i servizi pubblici. A partire dalla prossima settimana inizieremo un intervento straordinario sul decoro urbano, uno dei primi settori su cui intendiamo investire con forza».