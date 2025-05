Gerocarne, approvato il rendiconto 2024: disavanzo diminuito di un terzo. Il sindaco Vivona: «Recuperati 247mila euro»

Tempo di bilanci anche per l’amministrazione comunale di Gerocarne, guidata dal sindaco Pasquale Vivona, che lo scorso 21 maggio ha approvato il rendiconto dell’anno 2024. Ben note le difficoltà del centro delle preserre, e con la giovane giunta che da due anni sta cercando di colmare ingenti pendenze maturate negli anni passati. Da quanto emerso, però, le notizie sembrano essere incoraggianti ed evidenziano un miglioramento dei conti dell’Ente.

Rendiconto, spiragli positivi

A breve l’amministrazione completerà due anni di gestione, nel corso dei quali ha dovuto affrontare diverse difficoltà rispecchiati prevalentemente nei debiti pregressi e che, pian piano, la giunta Vivona sta cercando di estinguere.

Sulla situazione e su ciò che ha sentenziato il rendiconto si è espresso nel dettaglio proprio il sindaco Pasquale Vivona che, con pazienza e competenza, è riuscito a ridare un piccolo spiraglio di luce per il futuro e la vita economica del Municipio gerocarnese: «Lo scorso 21 maggio abbiamo approvato il rendiconto in Consiglio e, se devo essere sincero, siamo alquanto soddisfatti come amministrazione per la strada che abbiamo intrapreso, nonostante i sacrifici fatti. All’interno del Comune la situazione non era e non è semplice per via appunto delle pendenze passate, ma ci siamo attivati cercando di rimettere in ordine anche la riscossione dei tributi come acqua e spazzatura che erano fermi al 2021. Noi come amministrazione ci siamo insediati nel 2023 e a breve invieremo i tributi degli anni mancanti».

Il risultato più significativo, però, è un dato indiscutibile e accertato e che espone proprio il primo cittadino: «Tornando all’approvazione del rendiconto anno 2024, lo riteniamo un grande risultato dal momento che lo abbiamo chiuso con un disavanzo di 433mila euro, rispetto a quello invece dell’anno 2023 che era di 680mila euro. In altre parole, e a conti fatti, dall’ultimo disavanzo, senza creare altre pendenze, abbiamo recuperato 247mila euro. Un risultato molto importante dal momento che, a prescindere se in futuro ci saremo o meno ad amministrare, il nostro comune avrà nuovamente degli spiragli».