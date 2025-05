Azione si riorganizza nel Vibonese, Saverio Manti nominato commissario del Circolo di Limbadi

A darne comunicazione il segretario regionale del partito De Nisi: «Guiderà la fase di sviluppo dell’organismo territoriale in un momento significativo, anche in vista delle imminenti elezioni comunali»

Saverio Manti è stato ufficialmente nominato commissario del Circolo di “Azione” a Limbadi, nel Vibonese. A darne comunicazione è stato il segretario regionale del partito che fa capo a Carlo Calenda, Francesco De Nisi, con una lettera formale.

Azione si riorganizza

«Con decorrenza immediata, a Manti viene affidato il compito di guidare la fase di riorganizzazione e sviluppo del circolo territoriale, in un momento particolarmente significativo per il movimento, anche in vista delle imminenti elezioni comunali. L’incarico – si legge in una nota stampa del partito – prevede la costituzione degli organismi interni del circolo e la promozione dell’attività politica locale secondo i valori e i principi del partito».

Le parole del segretario regionale De Nisi

«Con il suo impegno e la sua competenza, il circolo di Limbadi saprà affrontare le sfide che lo attendono», ha dichiarato De Nisi, esprimendo piena fiducia nella capacità del neocommissario, con un proficuo trascorso di amministratore comunale e affermato imprenditore, di consolidare la presenza di “Azione” nel comune vibonese. Il partito si è detto disponibile a fornire ogni supporto necessario durante questa fase di rilancio e riorganizzazione.