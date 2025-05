Elezioni amministrative in 17 Comuni calabresi, nel Vibonese urne aperte a Spadola. Domani i risultati in diretta su LaC Tv – VIDEO

Si vota oggi fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, poi subito lo spoglio. Sarà possibile seguirlo sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming con ospiti, commenti e aggiornamenti in tempo reale

Seggi aperti da stamane alle 7 e fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata amministrativa in Calabria che interessa 17 Comuni i cui elettori sono chiamati ad eleggere il sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale. Quattro gli enti con oltre 15mila abitanti e la possibilità, quindi, di dover ricorrere al ballottaggio per l’elezione del sindaco. Si tratta di Lamezia Terme (Catanzaro), Rende e Cassano allo Ionio (Cosenza) e Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Nella provincia di Vibo Valentia si vota in questa tornata elettorale solo in un comune: Spadola.

Qui le liste in campo sono due. Entrambe sono guidate da figure già protagoniste della scena amministrativa locale: Insieme per Spadola, con candidato a sindaco l’ex primo cittadino Cosimo Damiano Piromalli, e Prima Spadola, che propone come guida l’ex vicesindaco Antonio Maria Rosso.

Gli altri dodici comuni al voto sotto i 15mila abitanti sono: Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), Scilla (Reggio Calabria), San Lorenzo (Reggio Calabria), Paola (Cosenza), Cetraro (Cosenza), Scalea (Cosenza), Cropani (Catanzaro), Jacurso (Catanzaro), Petronà (Catanzaro), Maida (Catanzaro), Melissa (Crotone).

Lo spoglio inizierà lunedì subito dopo la chiusura dei seggi. Proprio domani 26 maggio dalle ore 15 andrà in onda su LaC Tv lo speciale dedicato ai risultati di queste elezioni amministrative nei comuni calabresi al voto, con ospiti, collegamenti e aggiornamenti in tempo reale. Conduce Pier Paolo Cambareri. L’appuntamento è dunque sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming sulle nostre pagine social, su lacnews24.it e LaC Play.