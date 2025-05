Elezioni comunali: a Spadola alle ore 12 affluenza al 15,5%, in lieve calo rispetto alla precedente tornata elettorale

Nei 17 Comuni alle urne in Calabria per il rinnovo dell’amministrazione locale l’affluenza oggi alle ore 12:00 si è assestata al 13,62 per cento degli aventi diritto al voto. Dato in calo rispetto alla tornata elettorale precedente quando alla stessa ora del primo giorno si erano recati alle urne il 15,27 per cento degli elettori. È quanto emerge dalle rilevazioni del Viminale all’esito della verifica in 237 delle 237 sezioni.

Per quanto riguarda il dato vibonese, in provincia ricordiamo che si vota in un solo Comune: Spadola. Qui alle ore 12 era andato a votare il 15,50 per cento degli aventi diritto. Alle precedenti amministrative si era recato alle urne il 16,52 per cento. Tendenza dunque in linea con quella regionale.

A Spadola sono due i candidati a sindaco che si sfidano in questa tornata elettorale: l’ex primo cittadino Cosimo Damiano Piromalli con la lista Insieme per Spadola e l’ex vicesindaco Antonio Maria Rosso con la lista Prima Spadola.

Si vota stasera fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi subito lo spoglio. Proprio domani 26 maggio dalle ore 15 andrà in onda su LaC Tv lo speciale dedicato ai risultati di queste elezioni amministrative nei comuni calabresi al voto, con ospiti, collegamenti e aggiornamenti in tempo reale. Conduce Pier Paolo Cambareri. L’appuntamento è dunque sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming sulle nostre pagine social, su lacnews24. it e LaC Play.