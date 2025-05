Elezioni amministrative, in Calabria seggi riaperti in 17 comuni: si vota fino alle 15. Lo spoglio in diretta su LaC Tv

Seggi aperti anche stamattina nei 17 comuni calabresi chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Dalle 15 in poi al via lo spoglio che LaC Tv seguirà in diretta con uno speciale elettorale ricco di aggiornamenti, collegamenti, analisi e interviste.

Saremo sul territorio con i nostri inviati presenti nei principali comuni al voto per raccontare in tempo reale l’evoluzione dello scrutinio, i risultati parziali e quelli definitivi. In collegamento anche i nostri studi di Rende e Lamezia con ospiti e approfondimenti.

Le sfide nei centri più popolosi, le sorprese nei piccoli comuni, i primi commenti a caldo: tutto in un’unica lunga diretta che ci porterà a scoprire quali saranno i comuni che decideranno i nuovi primi cittadini e quali tra questi andranno invece al ballottaggio. Conduce Pier Paolo Cambareri.

Speciale elezioni anche sulla nostra testata

Anche le nostre testate accompagneranno passo dopo passo lo spoglio elettorale, garantendo una copertura costante e puntuale. Dati aggiornati in tempo reale, articoli di approfondimento, video con i momenti salienti, dichiarazioni dei candidati e analisi: tutto sarà raccolto in una sezione speciale dedicata alle elezioni comunali, facilmente accessibile sul nostro sito e QUI CONSULTABILE.

Comunali Calabria, le sfide più importanti

Nella provincia di Vibo Valentia si vota in questa tornata elettorale solo in un comune: Spadola. Qui le liste in campo sono due. Entrambe sono guidate da figure già protagoniste della scena amministrativa locale: Insieme per Spadola, con candidato a sindaco l’ex primo cittadino Cosimo Damiano Piromalli, e Prima Spadola, che propone come guida l’ex vicesindaco Antonio Maria Rosso.

Nel resto della Calabria, occhi puntati in particolare su Lamezia Terme, Rende, Cassano all’Ionio e Isola Capo Rizzuto, i quattro comuni con oltre 15mila abitanti, dove – se nessun candidato raggiungerà il 50% più uno – si andrà al ballottaggio l’8 e 9 giugno.

A Lamezia Terme è corsa a tre per la poltrona di sindaco: Doris Lo Moro, storica figura del centrosinistra ed ex primo cittadino, è sostenuta da cinque liste. Contro di lei, Mario Murone (centrodestra, sei liste) e Gianpaolo Bevilacqua, indipendente con quattro civiche.

A Rende sono cinque i candidati. Il centrodestra punta su Marco Ghionna, mentre il centrosinistra si presenta spaccato tra Sandro Principe e Giovanni Bilotti. Completano il quadro Rossella Gallo e l’indipendente Luciano Bonanno.

A Isola Capo Rizzuto, la sindaca uscente Maria Grazia Vittimberga tenta la riconferma, sfidata da Maurizio Piscitelli (centrodestra) e Andrea Filici, unico candidato sostenuto dal Partito Democratico.

A Cassano allo Ionio, tre i nomi in corsa: l’indipendente Antonello Avena, Carmen Gaudiano e Gianpaolo Iacobini, ciascuno sostenuto da più liste civiche.

Elezioni comunali Calabria, gli altri centri al voto

La scelta del nuovo sindaco coinvolge anche: Marina di Gioiosa Jonica, Melito Porto Salvo, Scilla, San Lorenzo, Paola, Cetraro, Scalea, Cropani, Jacurso, Petronà, Maida, Melissa e Spadola. In ciascuno di questi comuni si decidono equilibri locali fondamentali per la vita delle comunità.

Appuntamento dunque alle 15 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play, sui social e sulle testate del gruppo.