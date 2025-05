Comunali Calabria, seggi chiusi: lo spoglio in diretta da tutti i centri chiamati al voto

Urne chiuse in Calabria per il rinnovo delle amministrazioni comunali, un momento decisivo per i 17 comuni chiamati a scegliere il proprio sindaco e i consiglieri comunali. Parte lo spogliodelle schede. Affluenza al 61,51%. Tutti gli aggiornamenti e i risultati in tempo reale nel corso dello speciale elezioni amministrative in onda su LaC Tv e sulle nostre testate.

width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">

Quattro i comuni sopra i 15mila abitanti, per i quali è previsto anche l’eventuale turno di ballottaggio: Cassano, Isola Capo Rizzuto, Lamezia Terme e Rende. Intanto si sono già delineati i risultati di Cropani, Melito Porto Salvo e San Lorenzo.

Chiamati a scegliere il nuovo sindaco anche i comuni di Marina di Gioiosa Jonica (RC), Melito Porto Salvo (RC), Scilla (RC), San Lorenzo (RC), Paola (CS), Cetraro (CS), Scalea (CS), Cropani (CZ), Jacurso (CZ), Petronà (CZ), Maida (CZ), Melissa (KR) e Spadola (VV).

Tutti gli aggiornamenti sulle Elezioni amministrative in Calabria su LaC News24.