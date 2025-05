Fdi Vibo plaude al potenziamento dell’organico nelle carceri: alla Casa circondariale in arrivo un nuovo vice comandante

Il coordinamento provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia Vibo Valentia attraverso un comunicato stampa esprime «pieno apprezzamento per l’iniziativa del governo Meloni volta a rafforzare la sicurezza negli istituti penitenziari italiani, attraverso l’immissione di 401 nuovi vice ispettori a seguito del 9° corso di formazione. I nuovi vice ispettori, che saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale, rappresentano un segnale concreto dell’attenzione dello Stato verso un comparto estremamente delicato e troppo spesso trascurato. Per quanto riguarda la Casa circondariale di Vibo Valentia, è previsto inoltre l’arrivo di un nuovo commissario con l’incarico di vicecomandante, un ulteriore passo in avanti per il potenziamento dell’organico locale».

«Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove e al sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Wanda Ferro, per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio vibonese e, in particolare, verso il personale dell’Istituto penitenziario. Siamo convinti che – conclude la nota del coordinamento provinciale e cittadino – l’incremento e la valorizzazione del personale all’interno delle carceri, oltre a migliorare la sicurezza, da tempo attesa anche nella nostra città, contribuiscano a garantire il rispetto dei diritti dei detenuti, favorendo il loro percorso di riabilitazione e reinserimento nella società».