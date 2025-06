Soriano, attivo lo sportello di facilitazione digitale. Emanate anche le ordinanze sulla prevenzione degli incendi e sull’utilizzo dell’acqua

Multe da 50 a 300 euro per chi non rispetta le norme sulla prevenzione dei roghi nel periodo estivo. Precise disposizioni anche sul consumo dell'acqua

Un servizio in più per i cittadini di Soriano Calabro offerto dall’amministrazione guidata dal sindaco Antonino De Nardo. La giunta, infatti, ha presentato e approvato un punto di facilitazione digitale.

Servizi digitali

Gli sportelli saranno punti di riferimento per i cittadini, offrendo assistenza gratuita per l’accesso ai servizi digitali, supporto informatico di base e orientamento all’uso consapevole delle tecnologie, al fine di ridurre il divario digitale e garantendo pari opportunità, facilitando l’inclusione sociale e rendendo più accessibili i servizi della Pubblica Amministrazione a tutte le fasce della popolazione, soprattutto le più vulnerabili. Diversi i servizi offerti, completamente gratuiti: supporto con Spid, E-Mail, App varie, servizi online del Comune e una Formazione pratica per migliorare le competenze informatiche e diventare autonomo nel mondo digitale. Gli sportelli saranno aperti ogni martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Prevenzione incendi

Non è tutto. La compagine amministrativa ha inoltre diramato due ordinanze in vista dell’imminente periodo estivo. La prima riguarda le disposizioni per la prevenzione di incendi con annessi divieti e sanzioni. Dal 15 giugno al 30 settembre è vietato accendere fuochi o apparecchi a fiamma libera in prossimità di boschi o terreni agrari. Inoltre i vari proprietari di aree agricole non coltivate, aree verdi urbane incolte, stabili con aree verdi o di cantieri edili e stradali (e senza dimenticare i responsabili di strutture turistiche e commerciali) dovranno provvedere a costanti interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione. Gli interventi di pulizia, inoltre, dovranno essere effettuate entro il 14 giugno e sarà vietato procedere allo smaltimento dei residui vegetali di qualsiasi natura tramite la combustione degli stessi. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 50 ai 300 euro.

L’utilizzo dell’acqua potabile

La seconda ordinanza riguarda invece il divieto di utilizzo dell’acqua delle condotte idriche comunali per usi diversi da quelli stabiliti dalla concessione. La giunta, in altre parole, tiene conto dell’incremento della popolazione non residente nel periodo estivo, della carenza idrica dovuta al consumo eccessivo nel periodo in questione e dalla necessità di regolare il consumo della stessa.

Per impedire ogni tipo di abuso idrico e assicurare il minimo indispensabile di acqua, dall’1 giugno al 30 settembre è vietato prelevare l’acqua con qualsiasi mezzo e trasportarla fuori dal centro abitato e non è concesso innestare pompe o manichette nelle fontane pubbliche, tali da impedire il libero prelievo dell’acqua per riempire botti, serbatoi o cisterne installate su veicoli a rimorchio.