La vibonese Gilda Guerrera nella segretaria nazionale di Forza Italia Giovani, l’orgoglio del coordinamento provinciale

La vibonese Gilda Guerrera, già vice-coordinatrice regionale di Forza Italia Giovani, entra nella segreteria nazionale di Forza Italia Giovani. Ad annunciarlo è il coordinamento provinciale, che sottolinea il raggiungimento di un «traguardo prestigioso che premia l’impegno, la passione e la dedizione».

«Il risultato ottenuto da Gilda Guerrera – continua la nota stampa – è il frutto di un lavoro corale: è grazie allo spirito di squadra, alla determinazione e alla continua partecipazione dei nostri militanti che oggi il coordinamento di Vibo Valentia è considerato un punto di riferimento all’interno del movimento giovanile di Forza Italia in Calabria. Un sentito ringraziamento va al coordinatore regionale Federico Milia per la fiducia e il supporto che ha sempre dimostrato verso il nostro territorio, contribuendo a valorizzare i nostri giovani e a creare le condizioni per una crescita politica concreta e partecipata».

In occasione del Congresso nazionale di Forza Italia Giovani, tenutosi ieri, 31 maggio, si legge inoltre nella nota, «il coordinamento provinciale di Vibo ha partecipato con una nutrita delegazione di militanti, testimoniando ancora una volta la vitalità e il forte senso di appartenenza che anima la nostra realtà». «Rivolgiamo inoltre – concludono – i nostri auguri di buon lavoro al neo eletto coordinatore nazionale Simone Leoni, certi che sotto la sua guida il movimento continuerà a crescere e a rappresentare con forza le istanze dei giovani italiani».

Le parole dirompenti del neo segretario nazionale dei giovani di Forza Italia

Fin qui la nota del coordinamento provinciale vibonese. Ma è il caso di soffermarsi brevemente proprio su quelle “istanze dei giovani italiani” alle quali, nel suo discorso di insediamento, Leoni ha dato forma in maniera chiara e dirompente, con parole che oggi sono al centro del dibattito politico. In particolare, il neo segretario dei giovani di Forza Italia ha attaccato duramente la deriva reazionaria del centrodestra, puntando il dito contro il generale Vannacci. Senza mai citarlo con nome e cognome, ha parlato di «personaggi della politica completamente sconnessi dai tempi in cui viviamo», «persone che invece che essere generali a capo di un armata del bene verso il prossimo, scelgono di essere generali della codardia e della discordia per mero calcolo politico». Secondo Leoni, queste persone dovrebbero «vergognarsi perché pur di avere un voto o vendere un libro dicono che i bambini disabili vanno separati dagli altri, che chi ha la pelle nera non è italiano, che chi è gay non è normale». Il neo segretario nazionale dei giovani azzurri ha aggiunto che, per colpa di queste affermazioni, ci sono persone che stanno male, che soffrono, e «coetanei che arrivano a togliersi la vita». «Vergogna– ha urlato dal palco –. E per cosa poi, per qualche voto in più?». Un intervento che sta facendo discutere e che a Vibo assume un peso specifico anche maggiore, visto che proprio qui è stato istituito il primo Team Vannacci della Calabria.