Morte di Maria Mamone, Pd Calabria: «Affrontare le criticità della sanità vibonese, non può più essere una lotteria»

«Non si può morire così, non si può accettare che una giovane donna trovi la morte dopo che il sistema sanitario non ha saputo cogliere i segnali della sua sofferenza fisica». Il Partito democratico della Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, commenta così la tragedia che ha colpito la comunità di Pannaconi e il Vibonese intero con la morte della 37enne Maria Mamone. La donna è deceduta pochi giorni fa dopo che per mesi aveva lamentato dolori al petto; i pronto soccorso di Tropea e Vibo però in diverse occasioni l’avevano rimandata a casa consigliandole di rivolgersi a uno psicologo. Dopo la denuncia dei familiari, la Procura di Vibo ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane.

Un caso che, secondo i dem calabresi, «impone un’immediata reazione istituzionale». «È il terzo decesso sospetto in poche settimane che chiama in causa la stessa struttura pubblica. Questa catena di eventi tragici non può restare senza risposte», aggiunge il Pd Calabria. A inizio maggio il Vibonese era stato colpito da un altro tragico lutto: la morte di Martina Piserà , incinta al settimo mese, e del bimbo che portava in grembo. Una decina dopo una famiglia aveva presentato denuncia dopo aver perso il proprio bimbo al quinto mese di gravidanza, sempre all’ospedale di Vibo. «Serve – precisa il Pd Calabria – l’attivazione immediata del Rischio clinico regionale e l’apertura di un’inchiesta interna da parte dell’Asp di Vibo Valentia. È indispensabile fare piena luce su quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità cliniche, organizzative o gestionali».

«È in gioco la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica della Calabria. Se ci sono criticità nell’ospedale di Vibo Valentia, devono emergere e devono essere affrontate e risolte con coscienza e prontezza. La sanità calabrese – concludono i dem – non può essere una lotteria né un rischio ulteriore per i malati. Va garantito a tutte e a tutti il diritto a una diagnosi tempestiva, competente e sicura».

Dal Pd Calabria anche un messaggio di «profondo cordoglio e vicinanza ai familiari e agli amici» di Maria Mamone.