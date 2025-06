Probabile conferma di Mangialavori alla guida della Commissione bilancio della Camera: perde terreno l’ipotesi Cannizzaro

Nelle prossime ore in Parlamento si voterà sul rinnovo delle presidenze. Il coordinatore regionale di Fi era dato in pole per sostituire il deputato vibonese che invece dovrebbe restare al suo posto. Franchi tiratori permettendo

Per le 14 Commissioni permanenti della Camera e per le 10 del Senato non si profilano novità di rilievo all’orizzonte. Tra poche ore saranno convocate, con circa 7 mesi di ritardo, per il rinnovo delle presidenze, ma al momento sembra che tutto resti così com’è. Nei messaggi che arrivano ai parlamentari, alla vigilia del voto, ogni gruppo chiede di confermare i presidenti che ci sono e al momento sembrano escludersi sorprese, nonostante resti l’incognita dei franchi tiratori visto che il voto è segreto. Per quanto riguarda la Camera, si dà per tramontato un cambio al vertice della Commissione Bilancio ora guidata dal deputato vibonese Giuseppe Mangialavori (Fi).

Il parlamentare, considerato vicino alla vicepresidente di Palazzo Madama, Licia Ronzulli (Fi), sarebbe stato considerato da alcuni troppo preso dagli impegni in Calabria per seguire come meriterebbe la Commissione. Come suo sostituto, alcuni avrebbero visto di buon occhio Francesco Cannizzaro, attuale coordinatore regionale di Forza Italia, postazione che prima di lui era occupata proprio da Mangialavori.