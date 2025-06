Mangialavori confermato alla presidenza della Commissione bilancio della Camera anche con 8 voti dell’opposizione

Come previsto, il deputato vibonese Giuseppe Mangialavori, esponente di primo piano di Forza Italia in Calabria, è stato confermato alla presidenza della Commissione bilancio della Camera. Ventotto i parlamentari che hanno partecipato alla votazione in seno all’organismo di Montecitorio, di cui 16 della maggioranza di centrodestra e 12 della minoranza. Mangialvori ha incassato 24 voti, quindi anche 8 espressi dalle forze di opposizione.

«Intendo esprimere profonda gratitudine a tutte le colleghe ed i colleghi che, con il loro voto, hanno voluto che proseguissi in questo prestigioso incarico, accordandomi una fiducia che va ben oltre il perimetro della maggioranza – ha dichiarato il deputato -. Presiedere la Commissione Bilancio della Camera è stato per me, in questi anni, motivo di grande orgoglio, dettato dalla consapevolezza di lavorare al servizio del nostro Paese e di farlo in un clima di reale collaborazione tra tutte le componenti di maggioranza e opposizione, e ritengo che il voto di oggi confermi questo mio convincimento».

«Da questo momento – ha concluso – sono pronto a proseguire con rinnovato spirito, per ripagare la fiducia che i colleghi mi hanno manifestato e conscio del grande lavoro che ci attende per proseguire nel cammino di crescita del Paese. Continuerò ad improntare il mio agire ai principii di equilibrio, trasparenza e rispetto, lavorando con dedizione e nella convinzione che soltanto la serietà e la competenza possano contribuire a costruire un futuro più solido e sostenibile per l’Italia».

Forza Italia Vibo: «Grande notizia per tutta la Calabria»

«La conferma di Giuseppe Mangialavori alla presidenza della Commissione Bilancio della Camera è una grande notizia, anche se per la verità non avevamo mai nutrito alcun dubbio sull’esito di queste votazioni. Continuare ad avere l’on. Mangialavori alla guida di un organismo parlamentare di primaria importanza è garanzia di trasparenza e imparzialità nella conduzione di quei lavori che incidono in maniera diretta sulla crescita del Paese e il benessere dei cittadini. Ma è anche una grande notizia per il nostro territorio e la Calabria intera, che hanno sempre avuto in Giuseppe Mangialavori un punto di riferimento indiscusso. A lui gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità di Forza Italia della provincia di Vibo Valentia». Lo dichiarano in una nota congiunta il coordinatore provinciale di Forza Italia, Michele Comito, e il coordinatore cittadino di Vibo Valentia, Carmen Corrado.

Le congratulazioni di Forza Italia Giovani

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani Vibo Valentia si congratula con Mangialavori per «questo importante risultato. La sua esperienza e la sua competenza in materia di bilancio e finanze sono state fondamentali per il suo successo. L’onorevole Mangialavori ha dimostrato di essere un leader competente e rispettato, capace di guidare la Commissione Bilancio con autorevolezza e saggezza.

Siamo fiduciosi che l’onorevole Mangialavori continuerà a lavorare con dedizione e impegno per garantire la stabilità economica e finanziaria del nostro paese. La sua leadership sarà fondamentale per affrontare le sfide future e per promuovere la crescita e lo sviluppo».