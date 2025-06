Schiamazzi notturni davanti al McDonald’s, Cuore vibonese interroga il sindaco: «Cittadini esasperati, faccia qualcosa»

Il gruppo di opposizione chiede se s'intendano prendere provvedimenti per limitare l'accesso allo spiazzale negli orari di chiusura del fast food. Tante le segnalazioni da parte di residenti su Viale Affaccio

I consiglieri comunali del gruppo di opposizione Cuore Vibonese – Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Calabria e Giuseppe Russo – hanno presentato un’interrogazione al sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo in merito alle tante segnalazioni pervenute su schiamazzi e inquinamento acustico nelle ore notturne nello spiazzale adiacente il McDonald’s e il Penny Market.

Siamo lungo la Statale 18 e nello specifico lungo Viale Affaccio «in un luogo ad alta densità abitativa», precisano i consiglieri. Lo spiazzale in questione, scrivono nella loro interrogazione, «durante le ore notturne e dunque durante gli orari di chiusura delle attività sopramenzionate rimane aperto all’accesso delle auto». Proprio di notte, lo spiazzale diventa «luogo di raduno di numerosi gruppi di giovani fino alle prime ore del mattino con ripetuti e continuativi rumori e schiamazzi di ogni genere». Da considerare anche «l’inquinamento acustico provocato dalle auto» che «sta esasperando i residenti della zona». Tante le segnalazioni ricevute da Cuore vibonese, secondo cui, con l’estate e la fine della scuola, la situazione potrebbe peggiorare.

Da qui gli interrogativi rivolti al sindaco Romeo. In particolare si chiede al primo cittadino se «siano ad oggi pervenute informazioni e se risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito al fine di risolvere la problematica che riguarda numerosi concittadini che vivono nella zona di Viale Affaccio». E inoltre «quale sia la posizione del sindaco e della Giunta al fine di limitare durante l’orario notturno l’accesso nell’area dello spiazzale adiacente le attività commerciali McDonald’s e il Penny Market».