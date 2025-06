Tirocinanti, Schiavello (Fdi) soddisfatto per la decisione del Comune sulla stabilizzazione: «Atteggiamento costruttivo del sindaco»

«Ho appena appreso dell’adesione da parte della giunta comunale alla manifestazione di disponibilità per la stabilizzazione del personale TIS in forza presso il nostro Comune. Non nascondono la mia personale soddisfazione riscontrando, così, l’utilità della discussione introdotta con il mio ordine del giorno durante lo scorso Consiglio comunale». Questo il commento a caldo del capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Vibo Valentia, Antonio Schiavello. «È l’ennesima dimostrazione che la politica non sempre è scontro ma può essere anche confronto, un confronto utile quando pone al centro l’interesse comune a misurarsi con i problemi della città e rispetto al quale il sindaco Romeo non si è sottratto, dimostrando grande sensibilità con l’adozione di questo atto del suo esecutivo. Disponibilità non sempre manifestata da parte della sua maggioranza che troppo spesso cerca lo scontro su tematiche così importanti che dovrebbero unire e non dividere».

«Per il bene della città e dei suoi cittadini – conclude Schiavello – rinnovo al sindaco ogni disponibilità, laddove lo ritenesse opportuno, a sostenerlo, con ogni strumento per me possibile, lungo questo percorso di stabilizzazione delle famiglie di lavoratori vibonesi. Inoltre, desidero ringraziare l’attività del governo regionale e in particolare l’assessore al Lavoro, Giovanni Calabrese, per l’importante lavoro che sta svolgendo nell’interesse dei lavoratori precari e delle amministrazioni interessate, azione politica amministrativa proiettata all’eliminazione della sacche del lavoro precario tanto “care” alla sinistra e al Pd».