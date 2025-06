Congresso dei giovani di Forza Italia a Vibo, Danilo Benedetti nuovo cordinatore provinciale

All’hotel Cala del porto di Vibo Marina il congresso dei giovani di Forza Italia, alla presenza, tra gli altri, delle più alte cariche del partito a livello locale e regionale. «Un gruppo coeso – si legge in una nota -, dove l’unità di intenti rappresenta un solido fondamenta, che ha portato in pochi anni a raggiungere traguardi importanti e a incidere sulla piattaforma di discussione politica fino a portare la vice coordinatrice regionale, Gilda Guerrera, a essere designata come componente dell’assemblea nazionale».

Il congresso è servito anche a designare i nuovi rappresentanti del movimento, alla cui guida provinciale è stato chiamato Danilo Benedetti, introdotto dal segretario cittadino Luca Carnovale. È toccato proprio a quest’ultimo ripercorrere le tappe salienti dell’ultimo anno e mezzo di attività che ha visto il movimento impegnato in un costante processo di radicamento tra i giovani della provincia.

Ai lavori, presieduti dal coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, Federico Milia, hanno offerto un contributo al dibattito diversi rappresentanti istituzionali e dirigenti di partito, tra questi, il presidente della Provincia Corrado l’Andolina, il consigliere regionale e segretario provinciale Michele Comito – il quale ha definito quello dei giovani un impegno che rappresenta il valore aggiunto di una formazione politica che guarda al futuro con rinnovata speranza -, l’assessore regionale Rosario Varì, il consigliere comunale di Vibo nonché segretario cittadino Carmen Corrado, il commissario regionale del Parco delle Serre Alfonso Grillo, la vice segretaria regionale di Azzurro donna Maria Grazia Pianura e il parlamentare Giuseppe Mangialavori, nella sua duplice veste di presidente della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati. Quest’ultimo ha rivolto un augurio ai giovani presenti, esortandoli a lavorare in squadra in piena sinergia, con l’obiettivo comune di far crescere il partito e rispondere con responsabilità alle sfide del presente.

«Importante quanto decisiva la partecipazione dei big del partito – si legge ancora nella nota -, che hanno tratto dai giovani presenti importanti spunti per affrontare tematiche legate allo sviluppo del territorio, le cui criticità e possibile risoluzione sono state analizzate dal punto di vista dei giovani. In un costante e proficuo confronto generazionale si è giunti alla conclusione dell’importanza dei giovani, per assicurare al partito un ricambio generazionale sia per quanto concerne gli incarichi interni sia per quanto riguarda la rappresentanza nelle istituzioni».

Al termine dell’assemblea sono stati ufficialmente attribuiti i dipartimenti provinciali del movimento giovanile:

– Kevin Grillo, vice segretario vicario

– Dalila Bonaccurso, Politiche sociali, Associazioni e Servizio Civile

– Jasmine Iannello, Giustizia

– Davide Timpano, Ambiente

– Francesco Cariello, Sport e Università

– Giuseppe Asturi, Rapporti con gli enti locali

– Gabriele Vallone, Istruzione e Ricerca

– Giuseppe Profiti, Comunicazione e Social Media.

«La nuova squadra di Forza Italia Giovani è pronta a dare un contributo concreto alla crescita del movimento e al rinnovamento della politica locale, conclude la nota.