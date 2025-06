Dalla sfida del cambiamento climatico alla trasformazione digitale, Vibo partecipa alla Consulta Anci dei Comuni capoluogo

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra amministrazioni locali per contribuire alla definizione dell’Agenda delle Città e dei Comuni per il futuro della coesione territoriale

Rappresentato dal segretario generale Domenico Libero Scuglia, su delega del sindaco Vincenzo Romeo, il Comune di Vibo Valentia ha partecipato stamani alla riunione della Consulta dei Comuni capoluogo di provincia, nell’ambito del tavolo tecnico dell’Anci. L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale di confronto tra amministrazioni locali per contribuire alla definizione dell’Agenda delle Città e dei Comuni per il futuro della coesione territoriale, già presentata da Anci lo scorso 17 aprile a Torino. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Durante i lavori il segretario Scuglia, chiamato a far parte del ristretto tavolo tecnico Anci, ha sottolineato il ruolo strategico che i Comuni capoluogo devono assumere nel rispondere alle grandi sfide del nostro tempo: cambiamento climatico, trasformazione digitale, flussi migratori e transizione post-pandemica. In questa visione, le città capoluogo devono diventare laboratori di nuovi modelli di governance territoriale e strumenti attivi per l’integrazione dei territori limitrofi.

Nel corso della riunione – si fa presente – sono state individuate alcune priorità per l’elaborazione dell’Agenda delle Città capoluogo: investimenti su casa, rigenerazione urbana, mobilità ed economia circolare; maggiore equità fiscale per garantire servizi anche a non residenti; misure di contrasto al degrado urbano e all’insicurezza, con particolare attenzione alla carenza di organico della polizia municipale; azioni di contrasto ad un fenomeno assai diffuso nei capoluoghi, come quello della desertificazione commerciale, con particolare attenzione alla crisi del commercio di vicinato nei centri storici e nei quartieri cittadini; e rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria in risposta alle dinamiche demografiche in atto.

Su queste priorità tematiche, integrabili secondo le indicazioni della Consulta – conclude il comunicato – si propone un lavoro di valorizzazione delle proposte e di elaborazione di nuove proposte (e scambio di buone pratiche). Il Comune di Vibo Valentia continuerà a portare il proprio contributo all’interno del gruppo di lavoro della Consulta, promuovendo proposte concrete e condividendo buone pratiche per lo sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio.