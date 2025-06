Fdi rafforza il radicamento nel Vibonese con due eventi: nuovo circolo a Tropea e confronto sul turismo a Nicotera

Due appuntamenti in programma per domani, 23 giugno segnano una giornata politicamente significativa per Fratelli d’Italia nella provincia di Vibo Valentia. Il partito, guidato localmente dal coordinatore provinciale Pasquale La Gamba, consolida la propria presenza nel territorio vibonese, con iniziative che intrecciano politica e turismo.

Alle ore 17:00 è prevista, infatti è prevista la costituzione del circolo Fdi di Tropea, con un appuntamento al porto della cittadina tirrenica. Si tratta, come ha sottolineato lo stesso La Gamba, di «un atto concreto di vicinanza al territorio e di un segnale di attenzione per le dinamiche locali e lo sviluppo del comparto turistico. La sede tropeana – aggiunge – ha un valore simbolico ma anche strategico, considerata la centralità della località nella geografia del turismo calabrese».

Nella serata, alle 19:00, poi l’attenzione si sposterà a Nicotera, nel chiostro del palazzo del convento, per un incontro pubblico dal titolo ”la valorizzazione della Costa degli dei – vocazione turistica naturale che guarda al futuro”. L’evento che vedrà la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese sarà, come si legge in una nota, «un momento di confronto con amministratori locali, operatori del settore, imprese e cittadini. Al centro, le potenzialità del litorale e dell’altopiano del Poro in una prospettiva di sviluppo sostenibile».

«La nostra linea d’azione – conclude La Gamba – è quella di costruire un modello di sviluppo turistico sostenibile, coerente con le vocazioni del territorio e capace di offrire opportunità reali alle comunità locali».