Seduta cruciale di Consiglio a Vibo: oltre alle tariffe della Tari 2025 e ai debiti fuori bilancio si discute di schiamazzi notturni al McDonald’s

L'assemblea convocata per giovedì 26. I componenti del gruppo "Cuore vibonese" hanno presentato al sindaco Romeo un'interrogazione al fine di intervenire a tutela dei residenti

Giovedì mattina alle ore 9 nella sede municipale si terrà la prima convocazione del Consiglio comunale di Vibo dove approda l’interrogazione presentata a inizio giugno dal gruppo consiliare “Cuore vibonese – una città libera” in merito alle numerose segnalazioni pervenute di schiamazzi, rumori e inquinamento acustico nelle ore notturne nello spiazzale adiacente le attività commerciali McDonald’s e Penny Marchet incentrata, nello specifico, sugli articoli 39 e 40 del Regolamento del Consiglio comunale. L’interrogazione presentata dai consiglieri Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Calabria e Giuseppe Russo al sindaco Enzo Romeo vuole mettere un punto fermo sulla situazione delle due aree, accessibili durante le ore notturne, frequentati da giovani che con i loro schiamazzi disturbano la quiete pubblica e i residenti. Cutrullà, Tucci, Calabria e Russo, date le numerose segnalazioni, hanno infatti chiesto al sindaco e alla giunta se e come intendono intervenire per gestire o limitare l’accesso alle aree durante la chiusura delle attività commerciali, al fine di tutelare i cittadini.

Seguirà poi l’approvazione delle tariffe Tari per l’annualità 2025; la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e ratifica della delibera di giunta comunale n. 162 del 3 giugno 2025; riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1373/2024; riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 in favore di diversi soggetti.