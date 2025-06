Vibo, dalla Regione 60mila euro per la biblioteca comunale. Soriano: «Ora servizi digitali e maggiore fruibilità»

L'assessore comunale alla Cultura esprime soddisfazione per l'approvazione del finanziamento: «Puntiamo a trasformarla in un polo culturale moderno»

Un finanziamento regionale di 60mila euro sarà destinato alla biblioteca comunale di Vibo Valentia, con l’obiettivo, come si legge in una nota, di trasformarla in un polo culturale moderno, accessibile e connesso alle esigenze della comunità. In tal senso, l’assessore Stefano Soriano ha espresso la sua soddisfazione sottolineando l’importanza dell’intervento come motivo di sviluppo culturale.

«Da sempre sostengo che la biblioteca comunale debba essere il cuore pulsante della cultura della nostra città – ha dichiarato Soriano – ed è per questo che accolgo con grandissima soddisfazione il finanziamento che abbiamo ottenuto per potenziarne servizi e patrimonio librario e tecnologico: 60mila euro che si riveleranno molto utili per costruire quella casa della cultura che resta il nostro obiettivo».

Il progetto premiato dal bando regionale è stato elaborato dall’ufficio Cultura del Comune. «Non posso che ringraziare il dirigente e segretario Domenico Scuglia e i dipendenti dell’ufficio Cultura – aggiunge l’assessore – per avere dato seguito agli indirizzi dell’amministrazione, predisponendo un progetto congruo ed ambizioso che è stato premiato dal dipartimento regionale».

Le risorse saranno impiegate per diversi interventi: tra questi, l’acquisto di strumenti digitali per la consultazione del patrimonio librario, l’organizzazione di laboratori e attività di promozione della lettura, il processo di digitalizzazione dei volumi per facilitarne l’accesso, e la realizzazione di eventi culturali e attività educative in rete con scuole e associazioni del territorio. Sono inoltre previsti lavori per rendere gli spazi più accoglienti e fruibili.