La mancata liquidazione del Corap blocca la delocalizzazione dei serbatoi a Vibo Marina. Romeo: «Situazione assurda»

Il sindaco in Consiglio comunale spiega che ora l’ostacolo principale è rappresentato dall’impasse che frena il passaggio di competenze alla nuova Agenzia regionale per lo sviluppo delle aree industriali

I serbatoi dove li mettiamo? Si riduce a questa secca e solo in apparenza semplicistica domanda la spinosa questione della delocalizzazione dei serbatoi della Meridionale Petroli, che ancora dominano la skyline di Vibo Marina, nonostante sia unanime l’intenzione di spostarli altrove e liberare finalmente la frazione marina dalla loro ingombrante presenza. Ma l’impresa è ardua. Le difficoltà sono emerse in maniera schietta dalle parole del sindaco di Vibo, Enzo Romeo, che oggi, in apertura del Consiglio comunale, ha affrontato la questione senza giraci intorno.

«Ci sono stati vari incontri, sia con i rappresentanti della Meridionale Petroli, sia con l’Autorità di Sistema Portuale – ha detto Romeo -. La questione è stata portata anche all’attenzione del Prefetto di Vibo Valentia. Sul fatto che i serbatoi vadano delocalizzatati siamo d’accordo tutti, ma al momento la situazione è bloccata perché c’è da definire dove spostare gli impianti e il Corap, che sulla carta ha ancora competenza sulla questione, non è stato ancora liquidato come sarebbe dovuto accadere il 30 marzo scorso. Ho parlato più volte con il direttore, già nominato, dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali (Arsai, ndr), Sergio Abramo, il quale è disponibilissimo a prendere in considerazione questa nostra richiesta, ma non è ancora nel pieno delle sue funzioni dirigenziali. Quindi, finché il Corap resterà nel guado, la situazione non si sbloccherà. Ma non è possibile che una cosa così importante si fermi a causa di una liquidazione che non è stata fatta». Romeo ha quindi chiesto ”aiuto” alla minoranza di centrodestra, lanciando un appello affinché faccia la sua parte nei confronti della Regione per sollecitare la fine dell’impasse.