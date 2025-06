Fratelli d’Italia ufficializza il nuovo circolo di Tropea, Carmine Sicari eletto presidente: «Turismo settore chiave»

Presente anche l’assessore regionale Giovanni Calabrese che ha richiamato l’impegno della Regione Calabria per la valorizzazione della Perla come destinazione di rilievo internazionale

Un altro tassello nella strategia di radicamento locale di Fratelli d’Italia: ieri pomeriggio, alle 17 si è tenuta al Porto di Tropea la cerimonia di costituzione ufficiale del nuovo circolo cittadino del partito. L’iniziativa, organizzata dal coordinamento provinciale, ha visto la partecipazione di cittadini, simpatizzanti e figure istituzionali.

«La presenza di un circolo a Tropea rappresenta un atto concreto di vicinanza al territorio – ha dichiarato Pasquale La Gamba, presidente provinciale di Fdi – e conferma l’attenzione del nostro partito per le dinamiche locali e lo sviluppo del comparto turistico, settore chiave per la crescita economica della nostra regione».

Presente anche l’assessore regionale Giovanni Calabrese, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione diretta sui territori e ricordato gli impegni della Regione per il turismo calabrese. «Tropea è ormai simbolo internazionale», ha detto.

Il congresso di circolo, presieduto dal vice-presidente provinciale Antonello Fuscà, ha portato all’elezione di Carmine Sicari come presidente del presidio tropeano. Nel suo intervento, Sicari ha ringraziato gli iscritti per la fiducia e la terna commissariale alla guida del Comune per il lavoro svolto finora. Ha, inoltre dichiarato la volontà da parte di Fdi di impegnarsi attivamente in vista delle prossime elezioni amministrative.