Regionali, il Pd ringrazia Censore: «Atto di grande generosità»

Il commissario regionale Graziano e il responsabile Mezzogiorno Oddati plaudono all’ex parlamentare: «Non mancheranno occasioni per valorizzare la sua esperienza»

Il commissario regionale Graziano e il responsabile Mezzogiorno Oddati plaudono all’ex parlamentare: «Non mancheranno occasioni per valorizzare la sua esperienza»

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

«Ringraziamo Bruno Censore per il gesto di grande generosità compiuto con la rinuncia alla candidatura nella lista del Partito democratico. È un atto che interpreta pienamente la linea di rinnovamento e di cambiamento che stiamo tracciando, che aderisce pienamente alla richiesta di anteporre la Calabria, l’interesse generale a quello del singolo». Lo dichiarano il commissario regionale del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano e il responsabile Mezzogiorno della segreteria nazionale Nicola Oddati. «In futuro non mancheranno occasioni per valorizzare la sua esperienza di dirigente di partito», concludono.



LEGGI ANCHE: Elezioni regionali, ecco tutte le liste della Calabria centrale – Video