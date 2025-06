Vibo Valentia: la prima assemblea provinciale del M5S incassa il plauso del parlamentare Tucci

Il parlamentare del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci attraverso una nota stampa esprime «apprezzamento al gruppo territoriale di attivisti di Vibo Valentia, in particolare ai referenti Luisa Santoro (provinciale), Michele Furci e Daniele Chiarello (comunali), per l’ottima riuscita della prima assemblea provinciale del MoVimento 5 Stelle, tenutasi ieri pomeriggio in città. Non era scontato che andasse tutto così bene vista la stagione estiva», prosegue Tucci che sottolinea «l’ampia partecipazione di pubblico e un susseguirsi di interventi di alto spessore e qualità».

Per il parlamentare pentastellato «saggia si è rivelata l’impostazione che si e voluta dare alla giornata dove la prima parte è stata dedicata all’analisi interna del partito, dai traguardi raggiunti alle iniziative intraprese, fino ai progetti futuri, mentre la seconda parte è stata incentrata all‘ascolto delle istanze provenienti dalla società civile, dal Terzo settore alle associazioni di categoria, dai sindacati alla scuola e, soprattutto, dalle giovani generazioni. La politica che parla a se stessa, chiusa e autoreferenziale, non ci è mai piaciuta e non fa parte del Dna dei 5 stelle», chiosa Riccardo Tucci che conclude: «È stato un incontro ricco di spunti che costituiranno la base del nostro agire futuro dentro le istituzioni. L’auspicio è che l’appuntamento diventi annuale e itinerante, scegliendo di volta in volta una sede diversa sul territorio provinciale