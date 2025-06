Limbadi, cambio nella segreteria Pd: Taverniti succede a Carrieri e presenta le prime proposte

L’elezione apre una nuova stagione politica all’interno del partito locale che si è subito tradotta in due iniziative depositate agli atti del circolo

Con la chiusura dei congressi provinciali e di circolo del Partito Democratico, anche a Limbadi è stato rinnovato il vertice cittadino. Alla guida del circolo è stato eletto Nino Taverniti.

«Desidero innanzitutto esprimere la mia più profonda gratitudine per la fiducia che avete riposto in me eleggendomi vostro segretario», ha dichiarato. «Il vostro sostegno mi riempie di orgoglio e mi spinge a impegnarmi con ancora più determinazione nel portare avanti gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Sono consapevole delle responsabilità che questo ruolo comporta, e vi assicuro che lavorerò con impegno, dedizione e spirito di collaborazione per rappresentarvi al meglio. Insieme, possiamo affrontare le sfide future e raggiungere nuovi traguardi. Desidero infine ringraziare il segretario Giacinto Carrieri per l’encomiabile lavoro svolto fin qui». A poche ore dall’insediamento, il nuovo segretario ha già promosso due proposte ufficiali, entrambe messe agli atti del circolo.

La prima è indirizzata ai Comuni di Nicotera e Limbadi, guidati rispettivamente da Giuseppe Marasco e Pantaleone Mercuri, con l’invito ad assumere una posizione chiara a favore della pace nei territori colpiti da conflitti armati, in particolare Gaza e Ucraina. Il documento chiede ai Consigli comunali di valutare azioni simboliche e politiche in questa direzione.

La seconda proposta riguarda un tema legato esclusivamente al Comune di Limbadi: la carenza idrica. In una nota rivolta all’amministrazione Mercuri, il circolo Pd chiede l’adozione di una delibera di diffida formale nei confronti di Sorical e dell’autorità idrica regionale, per sollecitare l’avvio dei lavori di costruzione delle vasche di raccolta in località Cirrello.