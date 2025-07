Pd Vibo, convocata l’assemblea: tutto pronto per la proclamazione ufficiale del nuovo segretario provinciale

La Federazione provinciale del Partito democratico di Vibo Valentia ha convocato l’Assemblea provinciale per venerdì 11 luglio 2025, alle ore 17:30. L’appuntamento si terrà al Centro congressi “Save the Date” (ex Oviesse), su Corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia. All’ordine del giorno:

Proclamazione del segretario provinciale

Adempimenti congressuali conseguenti

All’incontro prenderanno parte il segretario regionale del Partito Democratico Nicola Irto, insieme a dirigenti di partito, amministratori locali, sindaci, militanti e iscritti da tutta la provincia. «Si tratta – scrivono i dem in una nota stampa – di un passaggio politico di rilievo per il partito, che chiude la fase congressuale e apre una nuova stagione di impegno e radicamento sui territori».