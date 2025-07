«Che fine hanno fatto i 2,5 milioni per Vibo?», Tucci (M5S) interroga il Governo sui ritardi nell’assegnazione dei fondi per interventi su strade e ponti

Riccardo Tucci, deputato del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione parlamentare alla Camera per chiedere conto dello stallo sul finanziamento da 2,5 milioni di euro previsto per il Comune di Vibo Valentia. Lo stanziamento, inserito nella legge di Bilancio 2025 tramite un suo emendamento è destinato ad interventi infrastrutturali sul territorio.

L’iniziativa parlamentare è indirizzata ai ministri dell’Economia, dell’interno e delle Infrastrutture e Trasporti. «Sulla vicenda preoccupano i ritardi del Governo Meloni, nella figura del ministro Giancarlo Giorgetti, che non ha ancora provveduto ad emanare il decreto attuativo che doveva concretizzarsi già a marzo scorso», afferma Tucci.

I fondi dovrebbero servire per lavori su ponti, viadotti e strutture pubbliche. La norma prevedeva l’adozione del decreto di riparto delle risorse entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. «E sebbene si fosse fiduciosi sull’iter – ha aggiunto il parlamentare -, i tempi previsti dal provvedimento non sono stati rispettati, da qui la mia sollecitazione al Governo per mezzo di un’interrogazione e un intervento in aula. Insomma sulla questione Giorgetti si dia una svegliata».