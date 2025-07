Il consigliere regionale Lo Schiavo aderisce a Sinistra italiana insieme al vice sindaco di Vibo Loredana Pilegi

Sinistra Italiana si rafforza con decisione in Calabria. Il colpo è il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, eletto nel 2021 tra le fila di ”De Magistris presidente” e poi transitato nel gruppo misto. Per lui 2411 preferenze che gli valsero un posto tra gli scranni di Palazzo Campanella. I contatti con il leader nazionale Nicola Fratoianni vanno avanti da mesi, ma l’accelerata è giunta di recente a margine di una serie di colloqui capitolini. Il 14 luglio a Lamezia Terme toccherà proprio al numero uno del partito ufficializzare il passaggio in conferenza stampa.

L’adesione a Sinistra Italiana, tuttavia, non riguarda soltanto Lo Schiavo, ma tutta l’area di ”Liberamente Progressisti” a lui riconducibile. Il movimento opera sui territori della provincia di Catanzaro e di Vibo Valentia, comuni dove sono segnalate altre imminenti adesioni. Una su tutte Loredana Pilegi, vicesindaca di Vibo Valentia e donna di primo piano della giunta Romeo con la cruciale delega all’Urbanistica.

