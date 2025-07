Mileto, Nicola Fogliaro è il nuovo segretario di sezione del Pd: «Pronto a portare avanti le istanze di cambiamento»

La sezione del Partito democratico di Mileto ha il suo nuovo segretario. Si tratta di Nicola Fogliaro, il quale prende il posto dell’uscente Salvatore Pedullà. La sua elezione è avvenuta all’unanimità, «in un clima unitario di massima serenità e dopo che è stata attentamente analizzata la situazione politica nazionale, regionale e comunale. Diciotto i votanti presentatisi alle urne, sui ventitré aventi diritto.

«L’avvio del nuovo corso del Pd di Mileto, sancito dalla fase congressuale comunale che ha portato alla mia elezione alla carica di segretario – ha sottolineato nell’occasione l’imprenditore 49enne, con alle spalle una breve esperienza da assessore comunale – mi carica di responsabilità significative che spingono ad impegnarmi e a dare quindi il meglio di me stesso, per portare avanti, in maniera condivisa e unitaria, le istanze di cambiamento provenienti da tanti cittadini che vivono le realtà territoriali di Mileto, Paravati, Calabrò, Comparni e San Giovanni, e aspirano ad una migliore qualità della vita per loro e, soprattutto, per i loro figli. Grazie a tutti per la fiducia riposta nella mia persona. Intendo esprimervi la mia sincera gratitudine, sarà un onore per me svolgere questo ruolo avvalendomi dell’aiuto di tutti».

Dal neoeletto segretario del Pd cittadino e dal resto dell’assemblea congressuale anche il tributo e i sentiti ringraziamenti al predecessore Pedullà, nello specifico «per la generosa e caparbia attività politica svolta in questi anni». Nel corso dell’incontro gli iscritti della sezione della cittadina normanna hanno anche provveduto ad esprimere il loro voto per l’elezione del segretario provinciale del partito. Dal dibattito politico che ne è conseguito è, tra l’altro, emersa la volontà di organizzare una serie di iniziative che coinvolgano la popolazione del comune di Mileto e diano un impulso costruttivo alle dinamiche sociali, economiche, culturali e istituzionali del territorio.