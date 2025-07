“Nastro Azzurro” al Porto turistico di Tropea, il consigliere regionale Lo Schiavo rivendica l’efficacia della legge: «Sostiene l’indotto della nautica»

«Dopo il riconoscimento della classificazione Marina Resort 3 Ancore, il Porto di Tropea ha ottenuto dalla Regione Calabria – dipartimento Turismo, marketing territoriale e mobilità, il massimo punteggio attribuibile per i servizi offerti e dunque il fregio del logo “Nastro Azzurro”. Si tratta di un ulteriore riconoscimento alle dotazioni e al livello qualitativo dei servizi offerti nella struttura turistica della Perla del Tirreno ed è un ulteriore traguardo tagliato grazie alla legge recante la mia firma approvata nel 2022 dal Consiglio regionale».Lo afferma in un comunicato stampa il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo Misto – Liberamente progressisti, commentando la recente assegnazione del “Nastro azzurro” al Marina Resort Village del Porto turistico di Tropea.

«Un risultato – prosegue Lo Schiavo – che non può che restituirmi la grande soddisfazione di veder concretamente applicato il mio testo di legge (e il collegato regolamento) che mi auguro possa presto portare ad analoghi riconoscimenti in tutta la regione. Quando il Consiglio regionale approvò la mia legge, non tutti ne recepirono la portata, ritenendo fosse destinata a portare vantaggi ad una ristretta categoria di persone. Niente di più sbagliato, perché a giovare di tale misura è l’intero indotto che gravita attorno alla nautica da diporto e alle potenzialità che questa tipologia di turismo può offrire all’intero sistema regionale».

«La legge, infatti, come dimostra il caso Tropea – specifica Lo Schiavo -, è pensata esclusivamente per sostenere la competitività nei nostri porti rispetto a quelli di altre località turistiche concorrenti del Mediterraneo. E nel farlo non si limita alle agevolazioni fiscali sull’Iva, ma interviene soprattutto nel favorire il miglioramento dei servizi e della qualità dell’offerta ricettiva. Oggi sono quindi molto soddisfatto che sia proprio il Porto di Tropea, nella principale località turistica della mia provincia e della regione, a salutare il primo riconoscimento regionale della qualifica di Marina Resort 3 Ancore e Nastro Azzurro, e mi auguro che tanti altri pontili calabresi si possano presto aggiungere alla lista, partendo proprio da quelli della mia città, Vibo Valentia. Un ringraziamento – conclude Lo Schiavo – va agli uffici del dipartimento regionale e ai funzionari Umberto Belluomo e Diego Zagari, che si sono occupati di tradurre la legge nei regolamenti attuativi che oggi consentono di festeggiare questo importantissimo risultato».