Ionadi e il “mistero” del concorso scomparso per assumere un dipendente

L’ex sindaco e capogruppo d’opposizione attacca l’amministrazione: «Incomprensibile ritardo, nel frattempo paghiamo due figure esterne che costano molto di più»

«È trascorso giusto un anno da quando la giunta comunale di Ionadi, di tutta fretta e con procedura all’epoca alquanto discutibile, ha dato avvio alle procedure per il concorso che doveva portare all’individuazione di un nuovo operatore di categoria “C” da impiegare all’Ufficio anagrafe del Comune di Ionadi, in sostituzione di chi da più di due anni è andato in pensione. Ebbene, non si riesce a comprendere il perché e/o quale sia il mistero che si nasconde su questa procedura che era stata avviata di tutta fretta e poi si è arenata senza alcuna spiegazione». Inizia così la dura presa di posizione del capogruppo d’opposizione Nazareno Fialà sul tema del presunto ritardo nelle procedure inerenti a un concorso indetto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Arena.



Critiche pesanti, ennesime che il leader di minoranza rivolge alla controparte. «A distanza di un anno e dopo che hanno risposto alla domanda di partecipazione più di 100 aspiranti – rincara Fialà – ad oggi le suddette pratiche giacciono in qualche armadio degli uffici comunali. E l’amministrazione non si è degnata nemmeno di valutare quanti di quelli che vi hanno aderito hanno i requisiti per partecipare al concorso. E si badi bene che le problematiche dell’Ufficio anagrafe sono tante ed a pagarne i disservizi in modo salato sono i cittadini».



Il capogruppo d’opposizione, nel suo intervento dichiara, poi, «di aver personalmente avuto modo di assistere a sfuriate da parte di cittadini per i disservizi di tale ufficio». Da qui l’affondo sulla scelta dell’amministrazione di ovviare alla carenza di personale in tale settore, «impiegando due figure esterne: una proveniente dal Comune di Filadelfia, l’altra dal Comune di Mileto», con costi molto superiori «rispetto a quelli che si affronterebbero se l’ufficio fosse affidato ad una figura propria, prevista in pianta organica». Tali amare considerazioni portano, infine, Fialà a ritenere che il sindaco Arena «abbia il dovere di fornire ai cittadini di Ionadi una spiegazione su questa situazione alquanto misteriosa».