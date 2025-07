Pd di Soriano, Vladimira Pugliese eletta presidente provinciale del partito. Le congratulazioni del segretario cittadino

Vladimira Pugliese e Bruno Battaglia, due nomi legati da un percorso parallelo ma che non può non intrecciarsi: entrambi sorianesi ed entrambi mettono a registro due importanti traguardi che ne testimoniano la competenza e la professionalità, rispettivamente nei propri bacini territoriali.

Vladimira Pugliese, innanzitutto, è stata eletta all’unanimità presidente dell’assemblea provinciale del Partito democratico di Vibo Valentia, nel corso dell’assemblea provinciale che si è tenuta ieri sera. Lo scorso 28 giugno, invece, anche a Soriano si è svolto il congresso per l’elezione del segretario di circolo e provinciale del Pd e in questo caso come risultato c’è stata la riconferma come segretario di circolo di Soriano Calabro di Bruno Battaglia, ex referente provinciale del Coni Calabria e dunque figura sicuramente valida nel territorio vibonese.

Le parole dei due eletti

Proprio Bruno Battaglia, innanzitutto, esprime le sue più sentite congratulazioni a Vladimira Pugliese: «È un segnale importante l’elezione a Presidente di Vladimira, non solo per il riconoscimento delle capacità, dell’esperienza, della militanza, della passione che da sempre la contraddistingue, ma anche per la valorizzazione del nostro territorio. In questo nuovo corso del Pd che mette al centro il militante, l’iscritto, tutti i territori. È un passo significativo che, sono sicuro, darà i suoi frutti». E ancora: «Sono pronto a lavorare, con tutti gli altri circoli, per rinnovare questo partito, per renderlo più attrattivo e solido. Mi impegnerò, come ho sempre fatto, nel consolidamento del partito con abnegazione e dedizione, per dare il mio contributo al futuro del PD, per le sfide elettorali che ci attendono e per dare linfa e slancio che possano renderlo più vicino alla gente. Tanti auguri alla neosegretaria Teresa Esposito, donna anch’essa di grande sensibilità umana e politica».

Parole di sostegno e di elogio anche da parte della stessa Pugliese: «Un risultato sicuramente soddisfacente e che conferma la grande competenza di una figura come Bruno Battaglia che già in passati ha dato tanto al territorio vibonese, anche a livello sociale e sportivo. Ciò non può che testimoniare la bontà delle intenzioni e dell’operato che si mette al servizio non solo del partito e del territorio, ma di tutti».