Il sindaco Romeo all’assemblea del Pd vibonese che ha eletto Esposito: «Portiamo il “modello Vibo” a livello regionale e nazionale» – VIDEO

«Il Partito democratico deve portare avanti il lavoro fatto in occasione dell’elezioni comunali a Vibo: quello che è stato fatto qui deve essere replicato a livello regionale e a livello nazionale». Il sindaco Enzo Romeo, parte dal “modello Vibo” per commentare il nuovo corso del partito, che ieri, durante l’Assemblea provinciale, ha proclamato Teresa Esposito segretaria del Pd vibonese, prima donna a ricoprire questo incarico.

«Una conferenza programmatica dovrà vedere tutti quanti insieme su diversi punti che devono unirci, metterci insieme per il futuro della Calabria – ha continuato Romeo a margine dell’assemblea -. Oggi abbiamo dimostrato di essere un partito unito che riesce a mettersi insieme per dar vita ad un progetto e lavorare per la collettività».

Dal canto suo, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presente all’atto conclusivo della fase congressuale, ha posto l’accento sulla necessità di un rilancio strutturale: «È un bel segnale la vitalità del Partito democratico, che è una forza determinante nella costruzione di un’alleanza alternativa al governo delle destre. Bisogna puntare su un partito forte, in un centro sinistra che recupera il suo rapporto con gli elettori, che recupera la sua identità politica e culturale. Dobbiamo ripartire da quello che chiedono i nostri elettori, basta nominalismi, basta divisioni, solo con un’alleanza ampia potremo giocare una partita sia alle prossime elezioni regionali sia alle prossime elezioni politiche».



Sulla stessa linea, anche l’intervento di Raffaele Mammoliti, che ha sottolineato alcuni aspetti di rilievo: «Un momento democratico e politicamente rilevante, in primis perché è la prima segretaria donna. Si apre una nuova pagina per la vita politica e democratica del partito e una pagina importante per la politica territoriale. Il partito si deve rilanciare e radicare nel territorio e dovremo lavorare per costruire una proposta di governo per i cittadini per realizzare e promuovere l’alternativa al centro destra».