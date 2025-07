Riapertura di Villa Gagliardi, il gruppo Cuore vibonese sfotte la giunta Romeo: «Auspichiamo che altre opere figlie dall’esecutivo precedente vengano concluse»

Il gruppo consiliare Cuore Vibonese

«Apprendiamo con piacere che a seguito della nostra sollecitazione l’amministrazione comunale si sia decisa ad riaprire Villa Gagliardi». Questo è quanto affermano in un comunicato stampa il gruppo consiliare “Cuore Vibonese” composto da Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria. «Era ed è nostro dovere – proseguono – rimanere vigili in generale su tutta l’attività dell’amministrazione, ma in particolar modo sulla gran mole di opere che la precedente amministrazione ha lasciato affinché le stesse vengano ultimate e rese realmente fruibili ai nostri concittadini. Non può essere altrimenti, visto che ad esempio Villa Gagliardi vedrà riaprire i suoi cancelli grazie ad un finanziamento ottenuto su interessamento del già consigliere regionale Vito Pitaro attingendo dai PAC 2014/2020 Asse 9. Grazie a lui Vibo potrà nuovamente fruire di uno dei suoi spazi più belli».

«Non da meno – concludono -, l’amministrazione precedente con l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo che ha saputo seguire tutto l’iter che ha consentito l’avvio dei lavori che oggi il sindaco Romeo porta a conclusione. Il nostro auspicio è che tante altre opere figlie dell’impegno della precedente amministrazione possano vedere la loro conclusione e soprattutto siano rese pienamente fruibili ai nostri cittadini».