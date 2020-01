Regionali, sorteggiati gli scrutatori per il Comune di Vibo

La commissione presieduta dal sindaco Maria Limardo ha assegnato i quattro componenti per ognuna delle 36 sezioni

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Sono stati sorteggiati questa mattina gli scrutatori per le elezioni regionali 2020, per quanto concerne il Comune di Vibo Valentia. La commissione, presieduta dal sindaco Maria Limardo, era composta anche da tre dipendenti dell’ente e da altrettanti consiglieri comunali. La scelta degli scrutatori, 144 effettivi ed altrettanti supplenti, è stata compiuta, appunto, col metodo del sorteggio. I supplenti non sono stati ancora sorteggiati, le operazioni sono in corso e termineranno con ogni probabilità nel tardo pomeriggio. Di seguito i nominativi dei cittadini sorteggiati tra gli scrutatori effettivi e le rispettive sezioni assegnate.