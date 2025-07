Verso le elezioni, Per Serra insieme in campo con Figliucci: «Noi alternativa di governo per la città»

Politica in fermento nelle Serre vibonesi. Nella Città della Certosa, infatti, si scaldano i motori in vista della prossima tornata elettorale in programma nella primavera 2026.

E non mancano le prime novità: «Dopo cinque anni di opposizione seria, coerente e costruttiva, il movimento civico Per Serra Insieme annuncia ufficialmente la propria volontà di partecipare alla prossima competizione elettorale comunale». Il gruppo, «guidato da Biagio Figliucci – già candidato a sindaco nella precedente tornata – si propone come alternativa concreta per il governo della città, rilanciando un messaggio chiaro: Serra San Bruno ha bisogno della partecipazione di tutti».

L’appello di Figliucci

«C’è bisogno dell’impegno attivo di ogni cittadino – afferma Figliucci – Serra può crescere solo se ritrova lo spirito della collaborazione. Anche un piccolo contributo può fare la differenza. Nessuno si senta escluso: chi ha idee, competenze o semplicemente voglia di fare, è il benvenuto».

La proposta politica

Con lunghi mesi d’anticipo, il movimento è al lavoro per realizzare «un programma fondato su rilancio sociale, sviluppo economico, trasparenza e inclusione. Turismo, artigianato, servizi pubblici, giovani e famiglie – si fa presente – saranno al centro della proposta politica».

Per la costituzione del progetto politico-amministrativo, il sodalizio lancia un appello alla comunità: «Per Serra Insieme invita chiunque voglia contribuire al bene comune a farsi avanti. La porta è aperta a chi crede che un’altra Serra San Bruno sia possibile: più unita, più viva, più giusta».