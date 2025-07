Vibo, dalla messa in sicurezza del fosso Antoniucci al problema rifiuti in contrada Vaccaro: ecco i temi al centro del prossimo Consiglio comunale

I temi dell’inquinamento, decoro urbano e rifiuti saranno al centro del prossimo consiglio comunale di Vibo Valentia convocato in prima seduta il 31 luglio (ore 9.00) e in seconda convocazione il primo agosto (ore 10.00). Verranno trattati diversi argomenti a partire dalle interrogazioni riguardanti il servizio raccolta rifiuti in contrada Vaccaro e la relativa situazione critica sotto il profilo igienico-sanitaria, nonchè lo studio di fattibilità del collettamento acque reflue di contrada Buffetta, entrambe presentate dai consiglieri del gruppo Cuore vibonese. Altro punto all’ordine del giorno si riferisce invece all’interrogazione presentata dal gruppo Fdi sul ripristino della funzionalità della scuola Buccarelli in località Pennello a Vibo Marina.

Spazio quindi alle proposte di deliberazione del consiglio comunale riguardanti:

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025;

riconoscimento debiti fuori bilancio (ai sensi dell’art. 194 d.lgs 267/2000) in favore di diversi;

lavori pubblici di somma urgenza per messa in sicurezza del fosso Antonucci e viabilità Madonnella;

lavori pubblici di somma urgenza (prot. 65572 del 15 novembre 2024) per: intervento di eliminazione degli scarichi all’interno del fosso Suveri (affluente del fosso Antonucci) tramite realizzazione di tratti fognari per collettare i reflui sulla condotta fognaria presente sulla sottostante strada statale.

approvazione del regolamento sul decoro urbano.

