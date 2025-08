Comune di Vibo, le dimissioni di Pugliese (Pd) scatenano Fi: «Romeo prenda atto della crisi politica, così non può governare»

Il coordinamento cittadino di Forza Italia e il rispettivo gruppo consiliare non rinunciano a infierire politicamente sull'Amministrazione dopo che l'esponente dem ha lasciato la presidenza della I Commissione in polemica con la sua stessa maggioranza

Ora è come sparare sulla croce rossa. L’opposizione non si fa scappare l’occasione di infierire politicamente sull’Amministrazione Romeo, che oggi ha subito un altro forte scossone con le dimissioni del presidente della I Commissione, Laura Pugliese (Pd), che ha sbattuto la porta accusando il presidente dell’Assemblea, Antonio Iannello, di essere «inadeguato», ma soprattutto in polemica con la sua stessa maggioranza dopo la decisione di Pd, M5s e Progetto Vibo di espellere il gruppo Democratici e Riformisti dalla compagine consiliare che sostiene il sindaco.

«L’attuale giunta comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Romeo – attaccano il coordinamento cittadino di Forza Italia e il rispettivo gruppo consiliare – , che un tempo godeva di un’ampia maggioranza in consiglio comunale, ha visto diversi consiglieri abbandonare il gruppo di maggioranza, non ultimo la dura presa di posizione del Presidente della I commissione Consiliare che ha deciso di dimettersi dalla presidenza, con ciò, di fatto, denunciando lo sfaldamento della maggioranza e indicando la necessità vitale di scendere a compromessi e a ricatti personali e personalistici pur di non fare cadere la giunta a solo un anno di distanza dal voto che li ha portati al governo della città, determinando vuoto politico difficile da colmare».

E ancora: «La crisi, ormai palese, della maggioranza mette in discussione la capacità di questa amministrazione di governare la città e di rispondere alle esigenze della comunità. Dopo una serie di eventi e decisioni contestate, il sostegno che inizialmente aveva garantito stabilità alla Giunta è venuto meno, lasciando il futuro politico della città in una situazione precaria. Questa frattura ha reso complicato il processo decisionale e ha alimentato l’instabilità all’interno dell’amministrazione con un sindaco incapace di gestire politicamente la sua maggioranza».

Secondo Forza Italia, «ci troviamo di fronte, a causa dell’assenza di sostegno da parte di parti cruciali del Consiglio, ad un blocco d importanti iniziative e progetti già avviati dalla precedente giunta Limardo che stanno lasciando Vibo Valentia in una fase di stallo».

«Le scelte politiche dell’esecutivo del sindaco Romeo – continua la nota di Fi – sono state oggetto di ampie critiche da parte dell’opposizione e dei cittadini. La gestione dei servizi pubblici, in particolare, è stata al centro delle contestazioni: rifiuti accumulati, strade in condizioni deplorevoli e una generale mancanza di cura degli spazi pubblici hanno alimentato il malcontento tra la popolazione».

«Le promesse fatte in campagna elettorale sembrano ormai dimenticate – insistono dall’opposizione -, tanto da sembrare il frutto di farneticazioni propagandistiche contribuendo così a una crescente sfiducia nei confronti dell’amministrazione. I cittadini lamentano la mancanza di iniziative concrete per sostenere lo sviluppo economico e l’occupazione. La Giunta ha finanche faticato a presentare un piano chiaro per attrarre investimenti e creare posti di lavoro, lasciando molti senza prospettive e alimentando il senso di abbandono ed in questo contesto di crisi, è fondamentale che tutte le forze politiche agiscano con responsabilità. La situazione attuale richiede un dialogo costruttivo e l’impegno a trovare soluzioni condivise per il bene della comunità».

Poi la chiosa finale: «È tempo che la Giunta prenda atto della sua fragilità e lavori per ricostruire la fiducia con i cittadini, ascoltando le loro esigenze e promuovendo un reale coinvolgimento nelle decisioni politiche, oppure si faccia da parte per manifesta inadeguatezza. Affrontare le sfide attuali richiede coraggio, trasparenza e un rinnovato impegno verso i cittadini. Solo così sarà possibile superare l’attuale impasse e costruire un futuro migliore per Vibo Valentia».