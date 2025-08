Tirocinanti della Provincia, Schiavello (Fdi): «Stabilizzazione in cambio delle dimisisoni di L’Andolina è un ricatto sulla pelle di 34 famiglie»

Il consigliere comunale interviene sulla questione che tiene sul filo i precari. Il presidente già sfiduciato subordina la conclusione dell'iter all’approvazione della manovra che i dissidenti non intendono varare se contestualmente non si dimette

«Ancora una volta, a pagare il prezzo più alto sono i più deboli. Trentaquattro tirocinanti Tis (Tirocinio inclusione sociale) della Provincia di Vibo Valentia, dopo oltre 12 anni di sacrifici e umiliazioni, ancora oggi, si ritrovano prigionieri di una vergognosa faida politica interna». Interviene così Antonio Schiavello, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Vibo, sulla questione rovente che tiene banco da diversi giorni. «Il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, ha infatti subordinato la loro stabilizzazione all’approvazione del bilancio provinciale. Tuttavia – scrive Schiavello nel suo comunicato stampa -, quest’ultimo è bloccato da un braccio di ferro tra consiglieri i quali, come contropartita per il loro voto favorevole, pretenderebbero le dimissioni dello stesso presidente. Un ricatto inaccettabile».

«Parliamo di 34 famiglie, storie e altrettante dignità sospese nel Limbo per beghe che nulla hanno a che fare con il merito, la competenza o la giustizia sociale – ha incalzato il consigliere comunale Schiavello -. È l’ennesimo esempio, in pieno stile vibonese, di una gestione politica che lascia sconcertati: la stabilizzazione dei lavoratori viene trasformata in oggetto di trattativa politica, finendo ostaggio di dinamiche incrociate che nulla hanno a che fare con il senso di responsabilità istituzionale. La politica, quella vera – rimarca il capogruppo di Fratelli d’Italia -, dovrebbe unire non dividere e, soprattutto in circostanze come queste, dovrebbe risolvere, non complicare».

«Eppure, oggi più che mai – prosegue ancora Schiavello nella sua nota stampa -, esistono tutte le condizioni per procedere immediatamente alla loro stabilizzazione. Grazie al lavoro instancabile del presidente della Regione, Roberto Occhiuto e, soprattutto, dell’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, le risorse ci sono. Il governo regionale ha fatto la propria parte, mettendo fine a un’agonia durata oltre un decennio. Ora tocca agli Enti locali assumersi le proprie responsabilità. Fratelli d’Italia è pronta a battersi con forza e determinazione accanto ai tirocinanti Tis come già fatto all’interno degli scrigni comunali per la situazione analoga. Non permetteremo che questa vicenda cada nel silenzio e rimanga appesa al filo dei ricatti della politica».

«Pertanto, chiediamo pubblicamente che, con urgenza, il presidente L’Andolina e i consiglieri provinciali smettano di giocare sulla pelle di chi chiede solo un diritto, non un privilegio: la dignità di un lavoro stabile e riconosciuto dopo anni di sacrifici. Chi si gira dall’altra parte, mettendo in primo piano i propri interessi politici e personali – ha poi concluso il consigliere comunale -, deve essere consapevole che va a dormire assumendosi la responsabilità di condannare 34 famiglie all’incertezza anche quando potrebbe tranquillamente non essere così. La misura è colma ed è arrivato il momento di dire basta».